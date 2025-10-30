Palermo, la quarta maglia celebra i 125 anni del club

Il nuovo kit è stato progettato per celebrare i 125 anni di storia del Club traendo ispirazione dai colori storici del Palermo e onorare la sua ricca legacy e tradizione sportiva. Il riferimento è ad alcune iconiche seconde maglie bianche che storicamente hanno accompagnato le prime maglie rosa del Palermo. Con il nero e oro che impreziosiscono tutti i dettagli e l’iconico crest dell’anniversario che riprende la forma a scudo dei primi loghi societari.