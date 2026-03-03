Barça, rimonta fallita: in finale di Copa del Rey ci va l'Atletico

Al Camp Nou si è sfiorata la rimonta storica, ma alla fine ad andare avanti di Coppa del Re è l’Atletico Madrid. I Colchoneros perdono 3-0 ma difendono con fatica il 4-0 maturato all’andata e tornano in finale 13 anni dopo l’ultima volta. Il Barcellona va vicinissimo all'impresa, rifilando agli uomini del Cholo un netto 3-0 grazie alla doppietta del giovane Marc Berna e al rigore di Raphinha. Ora l'Ateltico attende la vincente del derby basco tra Athletic Bilbao e Real Sociedad, in programma il 18 aprile.