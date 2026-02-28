Serie B: il Sudtirol rallenta il Venezia, è 1-1 al Druso

È necessaria una stratosferica parata di Stankovic al 94’ per salvare il primo posto del Venezia nella 27ª giornata di Serie B. I lagunari pareggiano infatti 1-1 contro il Sudtirol al Druso, dove è proprio il portiere serbo a prendersi la copertina in pieno recupero, dopo il vantaggio di Merkaj (47’) e il pareggio di Hainaut (54’). La squadra di Stroppa resta così in vetta con 57 punti, gli stessi che però ora ha anche il Monza. La Reggiana supera invece 1-0 lo Spezia, il Padova passa 2-1 a Modena. 1-1 in Empoli-Cesena e 0-0 in Avellino-Juve Stabia.