Serie B: il Sudtirol rallenta il Venezia, è 1-1 al Druso
I lagunari rischiano di perdere, ma si salvano grazie ad Hainaut e Stankovic: ora la vetta della classifica è condivisa col Monza
È necessaria una stratosferica parata di Stankovic al 94’ per salvare il primo posto del Venezia nella 27ª giornata di Serie B. I lagunari pareggiano infatti 1-1 contro il Sudtirol al Druso, dove è proprio il portiere serbo a prendersi la copertina in pieno recupero, dopo il vantaggio di Merkaj (47’) e il pareggio di Hainaut (54’). La squadra di Stroppa resta così in vetta con 57 punti, gli stessi che però ora ha anche il Monza. La Reggiana supera invece 1-0 lo Spezia, il Padova passa 2-1 a Modena. 1-1 in Empoli-Cesena e 0-0 in Avellino-Juve Stabia.
SUDTIROL-VENEZIA 1-1
Il Venezia fa tappa a Bolzano, per il match contro il Sudtirol. Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, la sfida si infiamma in avvio di ripresa. I padroni di casa rientrano infatti in campo dagli spogliatoi con grande convinzione e si portano in vantaggio al 47’: Merkaj stacca con i tempi giusti sul secondo palo e incorna in rete l’1-0, sul cross di Molina. Gli ospiti però non ci stanno e al 54’ ristabiliscono l’equilibrio sull’1-1: Haps confeziona l’azione e Hainaut spinge in porta il pareggio. A lasciare tutti di stucco è quindi Stankovic al 94’, realizzando una parata clamorosa: il portiere dei lagunari riesce infatti a respingere sulla linea di porta l’inzuccata ravvicinata di Merkaj, negando così all’albanese quello che sembrava un gol sicuro. Si salva, dunque, il Venezia, che resta in vetta alla classifica con 57 punti: la squadra di Stroppa condivide però ora lo stesso punteggio con il Monza. A 34 punti sale invece il Sudtirol, tornato a lottare per un piazzamento nella zona playoff.
LE ALTRE PARTITE
La Reggiana si impone 1-0 sul campo dello Spezia e lo sorpassa in classifica: decide Novakovich (40’). Questo risultato porta la Regia a 26 punti e tiene i liguri a 25. La Juve Stabia pareggia 0-0 ad Avellino nel derby campano: le Vespe salgono a 39 punti, gli Irpini a 30. Il Padova batte invece 2-1 il Modena: in gol Lasagna (8’) e Faedo (14’) per i veneti, Zanimacchia (56’) per i Canarini. Gli Euganei si portano così a 33 punti, gli emiliani restano a 43. È, infine, 1-1 tra Empoli e Cesena: Fila (71’) risponde a Shpendi (29’). I romagnoli ora hanno 38 punti, i toscani 31.