Premier, il Liverpool inciampa sull'ultima in classifica

03 Mar 2026 - 23:56
© afp

© afp

Tre vittorie di fila stavano rilanciando il Liverpool in Premier League, ma i campioni in carica hanno subito un'imprevista battuta d'arresto questa sera contro il fanalino di coda Wolverhampton. Tutto è accaduto nel finale: i padroni di casa si sono imposti per 2-1 con la rete decisiva arrivata nel recupero, quando un tiro di André è stato deviato da Gomez beffando Alisson. Solo poco prima, Salah aveva pareggiato il gol realizzato da Gomes per i Wolves al 33'. Quinto in classifica con 48 punti dopo 29 giornate (l'Arsenal guida con 64), il Liverpool è staccato di tre lunghezze dall'Aston Villa, quarto con 51, e precede di altrettante il Chelsea, sesto. Il Wolverhampton rimane in fondo, a undici punti dalla zona salvezza, ma con i Reds ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva, dopo aver appena sconfitto il Villa.

Tutti i risultati della serata

 I risultati degli incontri validi per la 29/a giornata di Premier League. Bournemouth-Brentford 0-0, Everton-Burnley 2-0, Leeds-Sunderland 0-1, Wolverhampton-Liverpool 2-1.

premier league
liverpool
wolverhampton

Ultimi video

02:22
Darmian: "Importante non aver preso gol"

Darmian: "Importante non aver preso gol"

00:48
Ranocchia: "Pareggio ci sta, il derby è decisivo"

Ranocchia: "Pareggio ci sta, il derby è decisivo"

42:00
Postpartita | Coppa Italia | 3 marzo

Postpartita | Coppa Italia | 3 marzo

03:10
Chivu: "Quando non si può vincere, meglio non perdere"

Chivu: "Quando non si può vincere, meglio non perdere"

01:28
Fabregas su Bastoni: "Ha sbagliato, ma dobbiamo proteggerlo"

Fabregas su Bastoni: "Ha sbagliato, ma dobbiamo proteggerlo"

01:46
Le Pagelle di Como-Inter

Le Pagelle di Como-Inter

01:44:20
Como-Inter: partita integrale

Como-Inter: partita integrale

03:47
Darmian: "Abbiamo giocato senza pensare al derby"

Darmian: "Abbiamo giocato senza pensare al derby"

02:29
Como-Inter, la moviola: contatto Bastoni-Nico Paz, cosa è successo

Como-Inter, la moviola: contatto Bastoni-Nico Paz, cosa è successo

01:27
Panucci: "Fischi Bastoni? Ma basta! Anche io simulavo"

Panucci: "Fischi Bastoni? Ma basta! Anche io simulavo"

01:21
Taveri: "Chivu e le critiche ingiuste? Vittimismo velato"

Taveri: "Chivu e le critiche ingiuste? Vittimismo velato"

02:37
Butez: "Grande fiducia in Fabregas, vogliamo arrivare in alto"

Butez: "Grande fiducia in Fabregas, vogliamo arrivare in alto"

04:51
Chivu: "Lautaro? Mancherà ancora per un po', faremo di necessità virtù"

Chivu: "Lautaro? Mancherà ancora per un po', faremo di necessità virtù"

06:35
Fàbregas: "Partita tattica, ma abbiamo avuto delle chance"

Fabregas: "Meritavamo di vincere, l'Inter ha fatto solo un tiro. Sul futuro... "

01:14
Luis Henrique e Carlos Augusto: "In casa siamo troppo forti"

Luis Henrique e Carlos Augusto: "In casa siamo troppo forti"

02:22
Darmian: "Importante non aver preso gol"

Darmian: "Importante non aver preso gol"

I più visti di Calcio

DICH ALLEGRI POST CREMONESE DICH

Allegri: "Importante tornare alla vittoria. Derby? Ci prepariamo al meglio"

SRV RULLO VOLATA CHAMPIONS: SCONTRI DIRETTI E CALENDARIO 2/3 (MUSICATO)

Volata Champions: calendario e scontri diretti, tutte in 10 punti

DICH GASPERINI PRE JUVENTUS DICH

Roma, Gasperini: "Io e Spalletti allenatori simili. La Juve è stata una grande palestra"

DICH CARLOS AUGUSTO IN MIX POST INT-GE 28/2 DICH

Carlos Augusto: "Abbiamo dimostrato la forza del gruppo dopo la Champions"

SRV RULLO INTER: MISSIONE DOBLETE, ATTENZIONE AL COMO 2/3 SRV

Inter, missione 'Doblete'

Balzarini: "Attacco Juve: clamorosa proposta dei tifosi"

Balzarini: "Attacco Juve: clamorosa proposta dei tifosi"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:59
Barça, rimonta fallita: in finale di Copa del Rey ci va l'Atletico
23:56
Premier, il Liverpool inciampa sull'ultima in classifica
23:55
Bastoni nel mirino anche a Como: fischiato a ogni tocco. Fabregas lo difende: "Ragazzo top"
21:27
Buongiorno: "Contenti per Lukaku, De Bruyne ha grande voglia"
20:54
Inter, Marotta: "Arsenal su Pio? No, è un nostro tesoro"