Serie B, respinto il ricorso del Trapani: i verdetti non cambiano

LA DECISIONE

Il ricorso del Trapani è stato rigettato. Il Pescara tira un sospiro di sollievo e potrà continuare a prepararsi per i playout contro il Perugia, per cercare di mantenere la Serie B. La prima sfida si disputerà lunedì 10 agosto. Il Collegio di Garanzia ha messo la parola fine sulla vicenda confermando il -2 in classifica alla squadra siciliana e ora, anche se i siciliani dovessero ricorrere al TAR, non ci saranno ulteriori stravolgimenti.

