Brescia verso la penalizzazione e la retrocessione: il Frosinone sarebbe salvo, Samp al playout con la Salernitana

Non è da escludere l'ipotesi di un ricorso non appena la vicenda sarà più chiara. La squadra ha appreso la notizia quando era già in ritiro, che è stato sospeso. Da martedì riprenderà la preparazione al Mary Rosy, in attesa di capire se e quando si dovrà scendere in campo. Un'eventuale penalizzazione del Brescia, infatti, potrebbe far balzare la Salernitana al quintultimo posto, salvando il Frosinone e consegnando ai campani lo spareggio con la Sampdoria. Per il momento, però, si tratta soltanto di una ipotesi. Nel frattempo la Salernitana ha fatto sapere che nelle prossime ore "saranno comunicate modalità e tempistiche per il rimborso dei tagliandi acquistati, di concerto con il circuito di ticketing".