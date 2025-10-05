Serie B: prima gioia per la Samp, l'Empoli vince al 96'. Carrarese show

SAMPDORIA-PESCARA 4-1

Dopo cinque delusioni, ecco la prima vittoria in questa Serie B della Sampdoria, che con il 4-1 di Marassi batte e aggancia a quota 5 il neopromosso Pescara. Eppure, a passare prima dell'intervallo è proprio il Delfino con Olivieri, che impatta perfettamente il colpo di testa dalla destra di Letizia. Sembra l'ennesimo psicodramma per i liguri, che stavolta però reagiscono e nel giro di 11 minuti colpiscono tre volte. Prima con il rigore dell'eterno Coda, trasformato al 55' e provocato dal fallo di mano di Capellini su cross di Pafundi. La rimonta si completa però tra il 63' e il 66': il classe 2006 triangola con Coda e segna il 2-1, mentre tre minuti dopo Depaoli mette il lucchetto al match controllando e spedendo in rete il lancio di Abildgaard. Nel finale c'è tempo anche per il recupero alto che porta al poker di Ioannou: 4-1 per la Samp, che passerà una sosta più che serena. Nella speranza di dare vita a un nuovo campionato.