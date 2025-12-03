A Gianfranco Zola la targa 'ambasciatore sport italiano nel mondo'

Una serata all'insegna dello sport, in previsione di Milano-Cortina, quella che si è svolta all'ambasciata d'Italia a Londra. L'ambasciatore d'Italia Inigo Lambertini ha consegnato la targa di 'Ambasciatore dello sport italiano nel mondo' a Gianfranco Zola. "La sua eredità, la sua passione e la sua leadership continuano a ispirare lo sport italiano nel mondo" recita la motivazione dell'onorificenza. Gianfranco Zola, dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano è vicepresidente della Lega Italiana Calcio. Leggenda del Chelsea, Zola è considerato uno degli attaccanti italiani più forti della propria generazione. Dopo gli inizi in Sardegna, veste le maglie di Napoli, Parma e Chelsea, per poi tornare nell'isola e chiudere la carriera nel Cagliari. A livello internazionale è vincitore di una Coppa Uefa di una Coppa delle Coppe e di due Supercoppe Uefa.