Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie B
Il posticipo della 13ª giornata

Serie B: la Sampdoria torna a vincere, 1-0 sulla Juve Stabia

I blucerchiati lasciano l'ultimo posto in classifica: a Marassi decide il rigore di Coda, al suo 140° gol in serie cadetta

24 Nov 2025 - 22:37
© italyphotopress

© italyphotopress

Il posticipo della 13ª giornata di Serie B vale il ritorno alla vittoria per la Sampdoria dopo oltre un mese e mezzo d’astinenza. I blucerchiati piegano 1-0 la Juve Stabia a Marassi, dove decisivo è un rigore trasformato da Coda al 58’ e che porta anche all'espulsione di Ruggero: per il miglior marcatore nella storia della serie cadetta è il gol numero 140. Il successo consente ai doriani di lasciare l'ultimo posto della classifica, occupato ora dallo Spezia.

LA PARTITA

Dopo aver fatto da cornice alla sfida di rugby tra l’Italia e il Cile (vinta dagli Azzurri), lo stadio di Marassi torna a ospitare una partita di calcio e lo fa in occasione del posticipo che chiude la 13ª giornata di Serie B. La Sampdoria ospita infatti la Juve Stabia, con le due squadre che si presentano all’appuntamento con umori ben diversi. L'avvio di match non regala particolari emozioni, tanto che le prime occasioni si registrano solamente dopo il ventesimo. Ghidotti para in calcio d’angolo un tiro di Candellone, mentre la traversa salva Confente su un cross velenoso di Depaoli. Anche Coda colpisce poi un legno al 37’ con una grande conclusione al volo, sebbene l’azione sia viziata da un fuorigioco. Il primo tempo si chiude allora sullo 0-0, risultato che si sblocca però al 58’, quando Coda porta la Sampdoria sull’1-0 da calcio di rigore: dopo revisione al Var, l’arbitro punisce infatti una trattenuta di Ruggero ed espelle pure il difensore (doppio giallo). Il capitano dei blucerchiati trova così il suo gol numero 140 in Serie B, aumentando il proprio bottino come miglior marcatore nella storia del campionato cadetto. La Juve Stabia incassa il doppio colpo, ma prova comunque a rispondere e al 73’ si divora con Mosti la chance per il pareggio. La Samp riesce allora a difendere l’1-0 fino al triplice fischio e a tornare alla vittoria dopo oltre un mese e mezzo dall’ultima volta. I blucerchiati salgono così a 10 punti e lasciano l’ultimo posto della classifica, occupato ora dallo Spezia. A 17 punti rimane invece la Juve Stabia.

serieb

Ultimi video

01:43
SRV RULLO MILAN IL PESO DI ALLEGRI 24/11 SRV

Milan, il peso di Allegri: è tornato "Mister Scudetto"

02:28
SRV RULLO FILM SCUDETTO: TUTTO E' POSSIBILE 24/11 (MUSICATO) OK

Scudetto, tutto è possibile: la Roma vola in testa

02:23
SRV RULLO/13 JUVENTUS VIGILIA BODO CON SPALLETTI

Bodo-Juventus nel gelo: scelte e parole di Spalletti

00:43
DICH SPALLETTI PRE BODO GLIMT SU FREDDO PER SITO 24/11 DICH

Spalletti, show con i giornalisti norvegesi: "Freddo? Con me trovate un duro…"

02:44
DICH SPALLETTI PRE BODO GLIMT SU ATTACCANTI PER SITO 24/11 DICH

Spalletti e i suoi attaccanti: "Modulo più offensivo? Ci vuole tempo e solidità"

01:46
DICH SPALLETTI PRE BODO GLIMT SU BODO E CAMPO PER SITO 24/11 DICH

Spalletti avverte: "Campo e clima uno svantaggio, ma loro sono anche bravi"

01:29
DICH SPALLETTI PRE BODO GLIMT SU CRITICHE PER SITO 24/11 DICH

Spalletti difende la sua Juve: "Critiche eccessive, non c'è nessun disastro"

00:48
DICH CAMBIASO PRE BODO GLIMT SU FIORENTINA E SPALLETTI PER SITO 24/11 DICH

Cambiaso: "Spalletti ha ragione, a Firenze male come prestazione"

00:55
DICH CAMBIASO PRE BODO GLIMT SU BODO E CALCIO NORVEGESE PER SITO 24/11 DICH

Juve, Cambiaso e il Bodo: "Condizioni durissime, ma vogliamo dare il massimo"

02:14
SRV RULLO NAPOLI VIGILIA QARABAG 24/11 OK

Napoli, torna la Champions. Conte: "Vi svelo il nostro segreto"

00:58
DICH ROMAGNOLI premio Beppe Viola DICH

Romagnoli "Non è facile giocare all'Olimpico con così poca gente"

01:33
DICH G MANCINI premio Beppe Viola DICH

Mancini "Se siamo primi è per nostro merito"

01:45
SRV RULLO MAIGNAN UN "CONTRATTO" SCUDETTO 24/11 (MUSICATO) SRV

Super Maignan: un "contratto scudetto" con il Milan

00:30
CLIP RULLO METEO.IT SU GELO E NEVE PER BODO-JUVENTUS 24/11 SRV

Bodo-Juve, allarme meteo: ecco le previsioni

01:45
SRV RULLO INTER PROCESSO POST DERBY 24/11 (MUSICATO) SRV

Processo Inter: allarme Chivu, Sommer e Lautaro

01:43
SRV RULLO MILAN IL PESO DI ALLEGRI 24/11 SRV

Milan, il peso di Allegri: è tornato "Mister Scudetto"

I più visti di Serie B

Modena fermato dal Sudtirol, il Monza allunga in testa. Colpo salvezza del Mantova

Il Frosinone vince a Bari e mette il Monza nel mirino. Pari Palermo, il Venezia lo sorpassa

Gol ed emozioni al Ceravolo: Corazza salva il Pescara al 93', beffa Catanzaro

Palermo, la quarta maglia per i 125 anni del club arriva dal passato

Pisa, esordio in Serie B per Louis Thomas Buffon

Serie B, i risultati: il Modena riprende il Frosinone, sorride l'Empoli di Dionisi, ko il Palermo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:42
Sassuolo, Grosso: "Dobbiamo crescere. Bravi però a crederci fino in fondo"
23:24
Pisa, Gilardino: "Pari giusto, si rosica col sorriso"
23:17
Romagnoli: "Champions difficile ma sia obiettivo della Lazio"
cairo torino 2024
22:13
Torino, Cairo: "1-5 col Como è troppo brutto per essere vero"
22:06
Figc, ok a Licenze nazionali, Gravina 'vantaggi a chi investe su vivai'