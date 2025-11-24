Serie B: la Sampdoria torna a vincere, 1-0 sulla Juve Stabia

LA PARTITA



Dopo aver fatto da cornice alla sfida di rugby tra l’Italia e il Cile (vinta dagli Azzurri), lo stadio di Marassi torna a ospitare una partita di calcio e lo fa in occasione del posticipo che chiude la 13ª giornata di Serie B. La Sampdoria ospita infatti la Juve Stabia, con le due squadre che si presentano all’appuntamento con umori ben diversi. L'avvio di match non regala particolari emozioni, tanto che le prime occasioni si registrano solamente dopo il ventesimo. Ghidotti para in calcio d’angolo un tiro di Candellone, mentre la traversa salva Confente su un cross velenoso di Depaoli. Anche Coda colpisce poi un legno al 37’ con una grande conclusione al volo, sebbene l’azione sia viziata da un fuorigioco. Il primo tempo si chiude allora sullo 0-0, risultato che si sblocca però al 58’, quando Coda porta la Sampdoria sull’1-0 da calcio di rigore: dopo revisione al Var, l’arbitro punisce infatti una trattenuta di Ruggero ed espelle pure il difensore (doppio giallo). Il capitano dei blucerchiati trova così il suo gol numero 140 in Serie B, aumentando il proprio bottino come miglior marcatore nella storia del campionato cadetto. La Juve Stabia incassa il doppio colpo, ma prova comunque a rispondere e al 73’ si divora con Mosti la chance per il pareggio. La Samp riesce allora a difendere l’1-0 fino al triplice fischio e a tornare alla vittoria dopo oltre un mese e mezzo dall’ultima volta. I blucerchiati salgono così a 10 punti e lasciano l’ultimo posto della classifica, occupato ora dallo Spezia. A 17 punti rimane invece la Juve Stabia.