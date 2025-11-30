Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie B
SERIE B

Serie B: la Juve Stabia ferma il Monza, 2-2 al Menti

Le Vespe mettono fine alla striscia di successi della capolista: a Castellammare di Stabia finisce in parità

di Redazione
30 Nov 2025 - 17:00
© IPA

© IPA

Si interrompe a sette la striscia di vittorie consecutive messe a segno dal Monza. I brianzoli pareggiano infatti 2-2 contro la Juve Stabia nella 14ª giornata di Serie B, in un match che vede Birindelli aprire le marcature (19’). Candellone risponde poi per le Vespe (31’), mentre Petagna timbra il nuovo vantaggio brianzolo (68’) e Maistro il pari finale (83’). Il Monza resta comunque capolista con 30 punti, a +2 sul Frosinone.

JUVE STABIA-MONZA 2-2

La capolista Monza fa tappa allo Stadio Romeo Menti a Castellammare di Stabia, dove ad accoglierla c’è la Juve Stabia. La prima chance se la creano i padroni di casa con Candellone, ma a passare avanti al 19’ sono gli ospiti con Birindelli: Ciurria libera un gran mancino e colpisce il palo, con il pallone che carambola poi sulla schiena di Bellich e rimane vagante in area, favorendo il tap-in vincente dell’ex Pisa. Le Vespe però non ci stanno e alla mezz’ora pareggiano: Thiam effettua un’uscita senza senso fuori area, manca completamente il pallone e permette a Candellone di insaccare l’1-1 a porta vuota. Al 39’ l’arbitro fischia poi un calcio di rigore a favore dei campani per un contatto in area tra Ravanelli e Candellone: il Var richiama però il direttore di gara, il quale rivede l’azione al monitor e toglie il penalty. A tornare avanti è allora il Monza al 68’: Petagna (entrato da pochi minuti) incorna il 2-1 di testa, complice anche un’uscita imperfetta di Confente. Il portiere italiano nega poi il tris a Keita, prima del 2-2 firmato Maistro all’83’: il centrocampista libera un gran mancino sotto l’incrocio dei pali e interrompe la striscia di vittorie del Monza. Dopo sette successi consecutivi, i brianzoli si devono accontentare infatti di un pareggio, risultato che li porta comunque a 30 punti. La squadra di Paolo Bianco resta quindi capolista, a +2 sul Frosinone. Sale invece a 18 punti la Juve Stabia di Ignazio Abate, appena fuori dalla zona playoffs.

serie b
monza
juve stabia

Ultimi video

01:57
DICH MAROTTA 1 EVENTO GENOVA 29-11 DICH

Marotta: "Degli scudetti alla Juve il più bello è il primo"

00:33
MCH GOL ROVESCIATA PSV MCH

Saibari, il gol in rovesciata è da urlo

01:08
DICH NICOLA PRE BOLOGNA DICH

Nicola: "Sono contentissimo di incontrare il Bologna in questo momento"

03:29
DICH LLORENTE DA MIAMI DICH

Llorente: "Inter, Milan e Napoli favorite per lo scudetto. Juve un po' in difficoltà"

03:38
DICH SHEVA DA MIAMI SRV

Sheva: “Scudetto? Il Milan c’è, Allegri ha creato una bella atmosfera”

00:43
MCH FLAMENGO TRIONFO LIBERTADORES MCH

Danilo-gol, il Flamengo vince la quarta Libertadores

01:32
DICH TOTTI DA MIAMI SU ROMA-NAPOLI 30/11 SRV

Totti: "Roma-Napoli gara chiave. Gasperini sta facendo grandi cose"

02:22
DICH TONI DA MIAMI DICH

Toni: "Yildiz mi fa impazzire, Juve da scudetto. E Pio Esposito mi somiglia"

01:50
DICH ALLEGRI POST MILAN-LAZIO 29/11 DICH

Allegri: "Collu? Ha arbitrato bene"

03:34
DICH FOFANA POST LAZIO 29-11 DICH

Fofana: "Scudetto? Si parla a maggio, non prima"

01:08
MCH NACIONAL BENFICA 1-2 MCH

Il Benfica vince con una incredibile rimonta, Mourinho esplode di gioia

01:17
MCH AL-HILAL INZAGHI IN SEMIFINALE MCH

Poker dell'Al Hilal di Inzaghi che vola ai quarti di finale della King Cup

02:16
DICH S ESPOSITO POST JUVE CAGLIARI 29/11 DICH

Seba Esposito: "Il pareggio immediato di Yildiz ci ha tagliato le gambe"

03:01
DICH SPALLETTI POST JUVE CAGLIARI DICH

Spalletti: "Squadra timida, la reazione quando ci si è resi conto della brutta figura"

02:25
DICH CONCEICAO POST JUVE-CAGLIARI 29/11 DICH

Conceiçao: "Non siamo stati bravi all'inizio, poi bene con la reazione al gol subito"

01:57
DICH MAROTTA 1 EVENTO GENOVA 29-11 DICH

Marotta: "Degli scudetti alla Juve il più bello è il primo"

I più visti di Serie B

Serie B: il Frosinone sale al secondo posto, disastro Bari. Vince il Palermo

Palermo, la quarta maglia per i 125 anni del club arriva dal passato

Serie B: la Sampdoria torna a vincere, 1-0 sulla Juve Stabia

Modena fermato dal Sudtirol, il Monza allunga in testa. Colpo salvezza del Mantova

Il Frosinone vince a Bari e mette il Monza nel mirino. Pari Palermo, il Venezia lo sorpassa

Como in A per restarci: con la proprietà più ricca d'Italia i tifosi sognano

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:10
Cremonese, Nicola: "Abbiamo recuperato giocatori importanti. Bello affrontare il Bologna ora"
15:20
Lecce, Falcone: "Rigore? Ero quasi sicuro di pararlo"
14:58
Lecce, Di Francesco: "Finalmente un po' di fortuna. Bravi i ragazzi a resistere"
14:52
Inter, Sucic prima del Pisa: "Dobbiamo essere più cinici"
14:49
Torino, Baroni rischia: "Abbiamo fragilità da risolvere necessariamente"