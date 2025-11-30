Serie B: la Juve Stabia ferma il Monza, 2-2 al Menti

Le Vespe mettono fine alla striscia di successi della capolista: a Castellammare di Stabia finisce in paritàdi Redazione
© IPA
Si interrompe a sette la striscia di vittorie consecutive messe a segno dal Monza. I brianzoli pareggiano infatti 2-2 contro la Juve Stabia nella 14ª giornata di Serie B, in un match che vede Birindelli aprire le marcature (19’). Candellone risponde poi per le Vespe (31’), mentre Petagna timbra il nuovo vantaggio brianzolo (68’) e Maistro il pari finale (83’). Il Monza resta comunque capolista con 30 punti, a +2 sul Frosinone.
JUVE STABIA-MONZA 2-2
La capolista Monza fa tappa allo Stadio Romeo Menti a Castellammare di Stabia, dove ad accoglierla c’è la Juve Stabia. La prima chance se la creano i padroni di casa con Candellone, ma a passare avanti al 19’ sono gli ospiti con Birindelli: Ciurria libera un gran mancino e colpisce il palo, con il pallone che carambola poi sulla schiena di Bellich e rimane vagante in area, favorendo il tap-in vincente dell’ex Pisa. Le Vespe però non ci stanno e alla mezz’ora pareggiano: Thiam effettua un’uscita senza senso fuori area, manca completamente il pallone e permette a Candellone di insaccare l’1-1 a porta vuota. Al 39’ l’arbitro fischia poi un calcio di rigore a favore dei campani per un contatto in area tra Ravanelli e Candellone: il Var richiama però il direttore di gara, il quale rivede l’azione al monitor e toglie il penalty. A tornare avanti è allora il Monza al 68’: Petagna (entrato da pochi minuti) incorna il 2-1 di testa, complice anche un’uscita imperfetta di Confente. Il portiere italiano nega poi il tris a Keita, prima del 2-2 firmato Maistro all’83’: il centrocampista libera un gran mancino sotto l’incrocio dei pali e interrompe la striscia di vittorie del Monza. Dopo sette successi consecutivi, i brianzoli si devono accontentare infatti di un pareggio, risultato che li porta comunque a 30 punti. La squadra di Paolo Bianco resta quindi capolista, a +2 sul Frosinone. Sale invece a 18 punti la Juve Stabia di Ignazio Abate, appena fuori dalla zona playoffs.