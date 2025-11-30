Serie B: la Juve Stabia ferma il Monza, 2-2 al Menti

JUVE STABIA-MONZA 2-2



La capolista Monza fa tappa allo Stadio Romeo Menti a Castellammare di Stabia, dove ad accoglierla c’è la Juve Stabia. La prima chance se la creano i padroni di casa con Candellone, ma a passare avanti al 19’ sono gli ospiti con Birindelli: Ciurria libera un gran mancino e colpisce il palo, con il pallone che carambola poi sulla schiena di Bellich e rimane vagante in area, favorendo il tap-in vincente dell’ex Pisa. Le Vespe però non ci stanno e alla mezz’ora pareggiano: Thiam effettua un’uscita senza senso fuori area, manca completamente il pallone e permette a Candellone di insaccare l’1-1 a porta vuota. Al 39’ l’arbitro fischia poi un calcio di rigore a favore dei campani per un contatto in area tra Ravanelli e Candellone: il Var richiama però il direttore di gara, il quale rivede l’azione al monitor e toglie il penalty. A tornare avanti è allora il Monza al 68’: Petagna (entrato da pochi minuti) incorna il 2-1 di testa, complice anche un’uscita imperfetta di Confente. Il portiere italiano nega poi il tris a Keita, prima del 2-2 firmato Maistro all’83’: il centrocampista libera un gran mancino sotto l’incrocio dei pali e interrompe la striscia di vittorie del Monza. Dopo sette successi consecutivi, i brianzoli si devono accontentare infatti di un pareggio, risultato che li porta comunque a 30 punti. La squadra di Paolo Bianco resta quindi capolista, a +2 sul Frosinone. Sale invece a 18 punti la Juve Stabia di Ignazio Abate, appena fuori dalla zona playoffs.