Calcio

Il Torino festeggia i 119 anni di storia

03 Dic 2025 - 10:37

Giornata importante per il Torino e i suoi tifosi: il club granata festeggia oggi il 119° anniversario dalla sua nascita. "Il 3 dicembre 1906 nasce il Torino. Nella notte, alcuni appassionati, in gran parte stranieri, sotto la guida e il fervore dello svizzero Alfredo Dick danno vita ad un nuovo club che avrà maglia granata e pantaloncini bianchi. I 23 soci fondatori eleggono presidente, malgrado la sua assenza, un altro svizzero: Franz Schoenbrod - si legge nel comunicato sul sito ufficiale -. Tra gli assenti, che però aderiscono all’iniziativa, anche Vittorio Pozzo, che poi diventerà il primo vero allenatore della squadra. Tra soci fondatori italiani è giusto ricordare Enrico Debernardi, Federico Ferrari-Orsi, Oreste Mazzia, Giovanni Secondi, Giuseppe Baretto, Ettore Ghiglione, Vittorio Morelli di Popolo ed Enea Zuffi. La sede è la saletta dell’ammezzato della birreria Voigt, oggi bar Norman. 119 anni di orgoglio e di passione, questo dice la storia. Una Storia che continua". 

36' | Lewandowski sbaglia un rigore (Barcellona-Atletico Madrid 1-1)

Le Pagelle di Juventus-Udinese

Gol annullato a David: le immagini esclusive ribaltano la moviola

Disastro Almada: a porta vuota fa qualcosa di incredibile

Il calendario degli ottavi di Coppa Italia

Inter-Venezia: mercoledì 3 dicembre alle 21.00 su Italia 1

Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

Spalletti: "Voglio una Juve più cattiva"

Lewandowski tira il rigore peggiore della sua carriera

Barcellona-Atletico Madrid: partita integrale

26' | Gol di Raphinha (Barcellona-Atletico Madrid 1-1)

19' | Gol di Baena (Barcellona-Atletico Madrid 0-1)

96' | Gol di Ferran Torres (Barcellona-Atletico Madrid 3-1)

65' | Gol di Dani Olmo (Barcellona-Atletico Madrid 2-1)

Gatti, le immagini dell'infortunio: "Si è fatto male da solo: brutto segno"

36' | Lewandowski sbaglia un rigore (Barcellona-Atletico Madrid 1-1)

10:37
Il Torino festeggia i 119 anni di storia
10:23
Haaland arriva a 100 gol in Premier: è il più veloce della storia
23:59
Coppa Italia: Genoa, per De Rossi un turn over soft
23:37
Juve, Gatti ko: problema al ginocchio per il difensore bianconero
23:19
Coppa Italia: Cagliari, col Napoli domani sarà turnover