Bari, ritorno da dimenticare: squadra contestata anche in aereo dai tifosi

Come emerge da più video diffusi sui social, la presenza di tifosi e giocatori sull'aereo vero Bari ha generato un corto circuito con un faccia a faccia dai toni particolarmente accesi tra sostenitori infuriati e alcuni giocatori. Secondo quanto emerge, è stato necessario anche un intervento delle forze dell'ordine a bordo per provare a calmare gli animi. A causa della lite, il volo è partito con un'ora di ritardo. Nel dopo gara i ds Magalini e Di Cesare avevano chiesto "scusa" alla piazza sportiva per la prestazione indecorosa nella trasferta toscana.