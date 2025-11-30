Bari, ritorno da dimenticare: squadra contestata anche in aereo dai tifosi

Numerose polemiche sul volo partito in ritardo da Pisa dopo la sconfitta in casa dell'Empolidi Redazione
© IPA
La pesante sconfitta contro l'Empoli ha lasciato delle scorie pesantissime in casa Bari. Dopo la debacle del Castellani (5-0 per i toscani), la squadra è stata contestata sotto al settore ospiti, all'aeroporto di Pisa e sull'aereo che l'ha riportata in Puglia.
Come emerge da più video diffusi sui social, la presenza di tifosi e giocatori sull'aereo vero Bari ha generato un corto circuito con un faccia a faccia dai toni particolarmente accesi tra sostenitori infuriati e alcuni giocatori. Secondo quanto emerge, è stato necessario anche un intervento delle forze dell'ordine a bordo per provare a calmare gli animi. A causa della lite, il volo è partito con un'ora di ritardo. Nel dopo gara i ds Magalini e Di Cesare avevano chiesto "scusa" alla piazza sportiva per la prestazione indecorosa nella trasferta toscana.
Dopo 13 partite il Bari ha 13 punti ed è in piena zona play out: la squadra tornerà in campo il 4 dicembre in trasferta per il recupero della gara contro la Juve Stabia. Insomma, il nuovo tecnico Vivarini si aspettava un esordio sicuramente diverso e ora dovrà fare di tutto per risollevare la squadra ma anche gli animi dei tifosi.