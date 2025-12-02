Coppa Italia: Genoa, per De Rossi un turn over soft

Sono 24 i giocatori convocati da Daniele De Rossi per l'ottavo di finale di Coppa Italia in programma domani a Bergamo contro l'Atalanta dell'ex Palladino. Il tecnico romano già dopo la sfida contro il Verona aveva spiegato che avrebbe sfruttato la gara infrasettimanale per vedere all'opera chi fino ad ora aveva avuto modo di vedere di meno ma senza esagerare con il turn over. Spazio dunque ad alcuni elementi rimasti fino ad ora in panchina anche se le scelte in alcuni casi sono obbligate. A casa sono rimasti i febbricitanti Malinovksyi e Sabelli oltre a Cornet, in recupero da un infortunio muscolare, e Gronbaek alle prese con un affaticamento. Confermato il modulo, quel 3-5-2 che nelle ultime quattro partite di campionato ha regalato ben 8 punti, cambieranno alcuni interpreti. Tra i candidati per una maglia da titolare oltre al secondo portiere Siegrist anche il difensore Otoa, Masini, Stanciu e la coppia d'attacco con Ekhator ed Ekuban in vantaggio per giocare dall'inizio. Sugli esterni spazio al rientrante Norton-Cuffy, assente per squalifica nell'ultimo turno di campionato e ad Ellertsson che tornerebbe a sinistra concedendo a Martin un turno di riposo. La sfida sarà l'occasione per provare varie soluzioni in avanti visto che oltre alla coppia Ekuban ed Ekhator in ballo per una maglia in attacco ci sono anche Venturino e Carboni, entrambi come possibili seconde punte.