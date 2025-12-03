Haaland arriva a 100 gol in Premier: è il più veloce della storia

Nel pirotecnico 5-4 contro il Fulham c'è anche il marchio di fabbrica di Erling Haaland che ha segnato un gol, il 100° in Premier League in sole 111 presenze, fornito un assist e colpito due pali. L'attaccante del Manchester City è il calciatore più veloce della storia a tagliare questo prestigioso traguardo, meglio di Alan Shearer che impiegò 124 match. "Certo, significa molto - ha confessato il giocatore norvegese a fine match - Prima di tutto, segnare 100 gol in Premier League per il City è un obiettivo che ovviamente volevo raggiungere quando sono arrivato qui. Ma farlo così in fretta, non me l'aspettavo. Ora che è successo, sono super orgoglioso. È un traguardo enorme. Penso che dopo la mia carriera, quando ripenserò a questa partita, sarà un momento grandioso e anche una partita che ricorderò per il resto della mia vita".