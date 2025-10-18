Serie B: niente vetta per il Frosinone, il Monza fa il colpo con Keita. Ok anche la Reggiana

FROSINONE-MONZA 0-1

La capolista sarà una tra Palermo e Modena: questo il verdetto del pomeriggio di Serie B dopo il ko interno del Frosinone. Allo Stirpe, infatti, passa 1-0 il Monza, che aggancia la formazione di Alvini. L'inizio è in favore dei padroni di casa, ma Thiam ferma Ghedjemis, mentre i brianzoli rispondono con Colpani e la sua incornata su cross di Azzi e successivamente con Palmisani che ferma due volte Birindelli. Al 38', però, si decide la partita: destro di Azzi, palla sul palo e tap-in vincente di Keita. Il Frosinone prova a rispondere già prima dell'intervallo con Bracaglia, che va di testa ma manda a lato. I protagonisti sono ancora Calò e Colpani, ma il risultato non cambia anche perché Palmisani ferma pure Petagna e Ciurria. Niente primo posto per il Frosinone, il Monza continua la risalita.