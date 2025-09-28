Serie B: Modena in vetta da solo, l'Empoli non si sblocca

EMPOLI-CARRARESE 2-2

Prosegue la striscia senza vittorie dell'Empoli, a secco da quattro gare dopo il successo al debutto: è 2-2 contro la Carrarese, che sfiora l'impresa. Pagliuca conferma Saporiti e schiera Shpendi da unica punta, con la panchina a sorpresa per Popov, ma i suoi vanno sotto. Fulignati salva su Zuelli, ma non può nulla sul corner seguente: Zanon è tutto solo e insacca l'1-0 al 15'. Sfuma un potenziale rigore per l'Empoli, con l'overrule per il fallo commesso da Franco Carboni, e i toscani alzano il baricentro. Il pari, meritato, arriva solo al 42': palo di Elia dalla distanza, Shpendi insacca l'1-1 in tap-in. Colpita la Carrarese, che rischia di subire gol nella ripresa: Bleve devia in due tempi la conclusione di Shpendi. Gli ospiti si vedono assegnare un rigore al 63', con tanto di rosso per Lovato, ma il Var ribalta tutto: niente fallo e niente espulsione. Ne approfitta l'Empoli che, dopo aver rischiato grosso sul tiro di Finotto, trova il vantaggio: gran conclusione di collo esterno di Ceesay, Bleve è immobile e arriva il 2-1. Entra anche Popov nei padroni di casa, che vedono sfumare la vittoria in extremis, quando Finotto batte Fulignati a tu per tu e pareggia all'88'. Oltre al danno anche la beffa per l'Empoli, che rischia di subire la sconfitta: Bouah spreca e Fulignati salva su Rubino al 95'. Pagliuca e i suoi restano a quota cinque punti, Carrarese a quota 6.