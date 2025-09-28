Serie B: Modena in vetta da solo, l'Empoli non si sblocca

I canarini superano 2-1 il Pescara e si portano a +2 su un terzetto. Pagliuca e i suoi vengono fermati dalla Carrarese
© ipp
La 5a giornata della Serie B consegna la leadership solitaria al Modena, che resta imbattuto e si prende la leadership del torneo cadetto con 13 punti. Decisiva la vittoria per 2-1 sul Pescara, che arriva in rimonta: Gliozzi (52') e Sersanti (59') ribaltano lo svantaggio iniziale firmato da Olzer (40'), Desplanches evita il tris gialloblù. Nell'altra gara odierna, prosegue la crisi di risultati dell'Empoli: toscani fermati dalla Carrarese (2-2).
MODENA-PESCARA 2-1
C'è una nuova capolista in Serie B ed è il Modena, che resta imbattuto e vola in vetta col 2-1 sul Pescara. Il match inizia con molto nervosismo da parte di entrambe le squadre, che vedono piovere i cartellini gialli: quattro in un quarto d'ora. Le chances latitano fino alla mezz'ora, quando si accende Zampano: l'esterno impegna Desplanches e poi aziona Gliozzi, che calcia alto. Dominio sulla destra per il Modena, ma passa il Pescara con Olzer: colpo di biliardo di sinistro e 1-0 al 40'. Colpevole la difesa dei canarini che l'aveva lasciato smarcato, mentre nella ripresa collassa il sistema difensivo del Pescara. L'ingresso di Gravillon per Pellacani crea infatti più problemi che soluzioni, col neoentrato che causa il rigore del pari: trasforma Gliozzi al 52'. Passano sette minuti e, su azione da corner, il Modena la ribalta con l'incornata di Sersanti. L'uno-due stende il Pescara, che rischia anche il tris: decisivo Desplanches per evitare la rete di Defrel. Blanda la reazione degli abruzzesi, pericolosi solo a ridosso del recupero e sconfitti. Esulta il Modena, che vince 2-1 e guida con 13 punti, a +2 su un terzetto: inseguono Frosinone, Palermo e Cesena a quota 11. Fermi a quattro punti, invece, i biancazzurri.
EMPOLI-CARRARESE 2-2
Prosegue la striscia senza vittorie dell'Empoli, a secco da quattro gare dopo il successo al debutto: è 2-2 contro la Carrarese, che sfiora l'impresa. Pagliuca conferma Saporiti e schiera Shpendi da unica punta, con la panchina a sorpresa per Popov, ma i suoi vanno sotto. Fulignati salva su Zuelli, ma non può nulla sul corner seguente: Zanon è tutto solo e insacca l'1-0 al 15'. Sfuma un potenziale rigore per l'Empoli, con l'overrule per il fallo commesso da Franco Carboni, e i toscani alzano il baricentro. Il pari, meritato, arriva solo al 42': palo di Elia dalla distanza, Shpendi insacca l'1-1 in tap-in. Colpita la Carrarese, che rischia di subire gol nella ripresa: Bleve devia in due tempi la conclusione di Shpendi. Gli ospiti si vedono assegnare un rigore al 63', con tanto di rosso per Lovato, ma il Var ribalta tutto: niente fallo e niente espulsione. Ne approfitta l'Empoli che, dopo aver rischiato grosso sul tiro di Finotto, trova il vantaggio: gran conclusione di collo esterno di Ceesay, Bleve è immobile e arriva il 2-1. Entra anche Popov nei padroni di casa, che vedono sfumare la vittoria in extremis, quando Finotto batte Fulignati a tu per tu e pareggia all'88'. Oltre al danno anche la beffa per l'Empoli, che rischia di subire la sconfitta: Bouah spreca e Fulignati salva su Rubino al 95'. Pagliuca e i suoi restano a quota cinque punti, Carrarese a quota 6.
Commenti (0)