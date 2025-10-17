Serie B: l’Entella fa suo uno storico derby ligure, Sampdoria battuta 3-1

Debenetti, Franzoni e Tiritiello regalano alla Virtus il primo match ufficiale contro i blucerchiati
La Virtus Entella vince 3-1 l’inedito derby ligure contro la Sampdoria, valevole come anticipo dell’8ª giornata di Serie B. A stappare il match al 33’ allo Stadio Comunale di Chiavari è il colpo di testa vincente di Debenedetti sul corner di Fumagalli, mentre Franzoni timbra il raddoppio al 39’ su calcio di rigore (procurato da Di Mario). A nulla serve nella ripresa il gol di Coda (81’) per la Samp, visto che Tiritiello richiude la gara all’83’.
Lo Stadio Comunale di Chiavari, completamente sold-out, ospita l’inedito derby ligure tra la Virtus Entella e la Sampdoria: è la prima volta che i club si incontrano in una partita ufficiale. Il primo tempo si sviluppa su buoni ritmi e vede le due squadre alternarsi nel predomino del gioco, con i padroni di casa che al 33’ trovano l’occasione giusta per passare in vantaggio: Debenedetti (in prestito dal Genoa) incorna tutto solo nel cuore dell’area di rigore e fa 1-0, sfruttando al meglio il corner calciato da Fumagalli. L’Entella prende ulteriore fiducia e al 39’ sale pure sul 2-0: Ghidotti stende in area Di Mario e Franzoni trasforma il calcio di rigore che consente alla Virtus di raddoppiare. La Samp prova allora a reagire nella ripresa e all’81’ accorcia le distanze con il solito immancabile Coda, ma Tiritiello sigla l’immediato 3-1 all’83’. L’Entella sale così a 9 punti, lasciando i blucerchiati fermi a 5.