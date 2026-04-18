SERIE B

Serie B: il Venezia riallunga in vetta, vittoria pesante per il Frosinone

I lagunari tornano a +3 sui ciociari e sul Monza, battendo 3-0 il Bari. Pugliesi nei guai, lo Spezia accorcia nella zona-salvezza

18 Apr 2026 - 21:36
© italyphotopress

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La 35a giornata della Serie B rafforza ulteriormente la leadership del Venezia, messa in dubbio dalla vittoria del Monza nella serata di ieri. I lagunari tornano a +3 sui biancorossi e sul Frosinone, vittorioso in rimonta sul Modena (2-1), grazie al successo per 3-0 sul Bari. Pugliesi nei guai e più vicini alla zona-retrocessione, dove smuove la classifica lo Spezia: è 6-1 sul Südtirol. Vincono Palermo e Avellino, pari tra Juve Stabia e Catanzaro (1-1).

BARI-VENEZIA 0-3
Arriva subito la risposta del Venezia, che riallunga a +3 sul Monza e sul Frosinone: è 3-0 sul Bari. Spingono sin dal via i lagunari con Yeboah, che impegna Cerofolini, ma Rao risponde. Haps spreca una grande chance per il vantaggio, ma riesce a riscattarsi al 19': respinta su tiro di Yeboah e 1-0 dell'esterno mancino. Kike Perez e Adorante sfiorano il bis, che arriva nel recupero: Sverko pesca Haps, rimpallo e doppietta di ginocchio. Il Venezia, che era stato salvato da Filip Stankovic in un paio d'occasioni, va dunque al riposo in pieno controllo e chiude i giochi al 52'. Il tris porta la firma di Adorante, che beffa Odenthal e chiude i giochi. Da qui in poi gli ospiti si limitano a gestire, mentre Rao (migliore dei suoi) e compagni non si rendono mai pericolosi. Vince 3-0 il Venezia, che torna in testa da solo con 75 punti e il +3 sulle inseguitrici. Quando mancano tre turni, i lagunari sognano la Serie A e il Bari trema: è in 17a posizione con 34 punti, a +1 sulla zona-retrocessione.

MODENA-FROSINONE 1-2
Vittoria pesante anche per il Frosinone, che si riprende il secondo posto sconfiggendo 2-1 il Modena in rimonta. Ciociari subito pericolosi con Ghedjemis e Raimondo ma, dopo aver rischiato grosso, sono i padroni di casa a sbloccare il risultato. Il merito è di Massolin, neoacquisto dell'Inter, che si sblocca dopo due mesi e sigla l'1-0 al 41'. Il Frosinone vacilla e rischia di capitolare, con Zanimacchia e Pyythia che sfiorano il bis appena prima del riposo, poi si sveglia. Grazie a una deviazione di Tonoli, Ghedjemis sigla il pareggio al 52'. Non è ancora finita, visto che l'esterno pareggia al 60': assist di Kvernadze e tocco del 2-1. Vani i tentativi del Modena di tornare in gara, i gialloblù restano sesti con 52 punti. Sorride invece il Frosinone, che aggancia il Monza ed è secondo con 72 punti. I ciociari, a tre turni dal termine, possono giocarsi la promozione dopo aver svecchiato profondamente la loro rosa.

PALERMO-CESENA 2-0
Il Palermo consolida il suo quarto posto, nel segno di Joel Pohjanpalo: doppietta e 2-0 sul Cesena. Inizia subito nel migliore dei modi la gara dei rosanero, che passano dopo otto minuti proprio col finlandese: diagonale vincente ed è 1-0. Klinsmann evita il bis di Le Douaron e, nel primo tempo, i siciliani flirtano col bis e riescono a contenere la reazione degli ospiti. La ripresa ci consegna una gara equilibrata, coi giochi che si chiudono al 71': Rui Modesto imbecca Pohjanpalo, che firma la sua doppietta e sale a quota 23 gol in Serie B. Il Cesena non va oltre la traversa di Piacentini e un paio di guizzi di Castrovilli, venendo sconfitto 2-0. Palermo sempre quarto a quota 65 punti, i romagnoli si fermano a quota 44 punti e sono sempre ottavi, ma con un margine di errore minore per restare nei playoff.

LE ALTRE PARTITE
La corsa ai playoff si cristallizza col pari tra la Juve Stabia e il Catanzaro, in un match ricco d'emozioni. Mosti la sblocca dopo un quarto d'ora, poi Alesi e Antonini si divorano il pari. Le vespe ci credono, ma vengono raggiunte all'88' da Di Francesco e non riescono a vincerla con Maistro: è 1-1 tra la quinta e la sesta, col Catanzaro a quota 56 punti e la Juve Stabia a quota 48. La 35a giornata smuove invece la zona-salvezza, con un risultato che sorprende tutti. Uno Spezia in grande crisi, a secco di vittorie da cinque giornate, si sblocca con un roboante 6-1 sul Südtirol. I liguri la sbloccano dopo otto minuti su rigore, con Valoti, ma la gara sembra tornare equilibrata al 20': magia e pari di Pecorino, con un gran sinistro all'incrocio. L'espulsione di Zedadka (24') cambia però tutto, con gli altoatesini che affondano: Di Serio (25') e Beruatto (34') siglano il 3-1 al riposo. Nella ripresa, invece, il Südtirol affonda definitivamente subendo altri tre gol: Lapadula (70'), Sernicola (73') e Aurelio (83') siglano il definitivo 6-1. Bolzanini fuori dalla top-10 con 40 punti, insieme alla Samp e all'Avellino, mentre lo Spezia è penultimo con 33 punti insieme alla Reggiana e davanti al Pescara (32). Vittoria anche per l'Avellino, che sconfigge 2-0 il Mantova: in gol Missori (63') e Favilli (86'), dopo le grandi parate di Iannarilli nel primo tempo.

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