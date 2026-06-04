Mondiali 2026: niente bottiglie d'acqua dall'esterno per i tifosi allo stadio, si potranno solo acquistare

Interpellata dall'AFP, la Fifa ha dichiarato di aver ”preso la decisione di vietare le bottiglie per prevenire rischi e infortuni per i giocatori e gli spettatori”. "Le bottiglie provenienti dall'esterno sono già vietate in molti di questi impianti per motivi di sicurezza, e la Fifa applica questa misura a tutti gli stadi del torneo”, ha spiegato un portavoce.