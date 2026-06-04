Como, amichevole di lusso contro una big inglese

04 Giu 2026 - 11:37
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Amichevole di prestigio per il Como che il 16 agosto sfiderà ad Anfield il Liverpool (fischio d'inizio alle 19 italiane). Un antipasto estivo della Champions dunque, che sarà anche il primo incontro in assoluto tra lariani e Reds. Più volte Fabregas ha sottolineato l'esigenza di giocare amichevoli stimolanti dal punto di vista tecnico e tattico e la sfida contro il Liverpool va proprio in questa direzione.
Altre amichevoli saranno in programma dal 28 luglio al 1° agosto, quando al Sinigagalia si giocherà la Como Cup. Lo scorso anno, oltre ai padroni di casa, c'erano Ajax, Celtic e Al Ahli. Per l'edizione 2026 ci saranno invece sei squadre, che saranno annunciate nei prossimi giorni.

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