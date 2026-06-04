Mondiali, la promessa dei calciatori dell'Iran: "Il nostro popolo soffre per la guerra: giocheremo per loro"

L'Iran si appresta a partecipare ai Mondiali mentre il Paese è in guerra con una delle nazioni ospitanti, una situazione senza precedenti nella storia del torneo. In una intervista esclusiva con l'Associated Press, rilasciate durante il ritiro in Turchia, due membri della nazionale iraniana hanno descritto come il conflitto stia influenzando la preparazione per i Mondiali. "Beh, a dire il vero, non è facile", ha affermato Saeid Ezatolahi, centrocampista 29enne che ha già giocato con l'Iran ai Mondiali del 2018 e del 2022. "Questo sarà il mio terzo Mondiale. Quindi, per me e per alcuni altri giocatori, potrebbe essere più facile gestire questo tipo di situazioni", ha dichiarato in inglese a margine di un allenamento mercoledì. "Ma alla fine... sarà difficile per noi perché, allo stesso tempo, seguiamo le notizie nel nostro Paese e la situazione politica, ovviamente, può influenzare la mentalità dei giocatori e della gente", ha aggiunto.



La nazionale iraniana ha trascorso più di due settimane in Turchia, allenandosi principalmente nella località balneare di Antalya, e alcuni giocatori si sono recati nella capitale Ankara per presentare le domande di visto all'ambasciata statunitense. L'accesso dei media alla preparazione per i Mondiali è stato limitato e i giocatori raramente rilasciano dichiarazioni ai giornalisti internazionali. La squadra partirà per il Messico questo fine settimana, dopo aver ottenuto i visti dall'ambasciata messicana ad Ankara. Problemi con le procedure per l'ottenimento dei visti hanno costretto a spostare il campo di allenamento iraniano per i Mondiali da Tucson, in Arizona, a Tijuana, al confine tra Messico e California. L'Iran giocherà comunque le prime due partite vicino a Los Angeles, città che ospita una numerosa comunità iraniana, molti dei cui membri si oppongono all'attuale governo. "Quindi, ci aspettiamo sicuramente molti tifosi allo stadio durante le partite", ha dichiarato Ezatolahi. "Questo rappresenterà una grande pressione per noi, perché le aspettative saranno alte. Spero solo che riusciremo a renderli orgogliosi e a dimostrare loro che gli iraniani sono pronti ad affrontare qualsiasi sfida al mondo", ha aggiunto. Mohammad Ghorbani, 24 anni, parteciperà per la prima volta ai Mondiali con la nazionale iraniana.

"È vero che stiamo affrontando circostanze particolari, ma siamo calciatori e dobbiamo giocare, allenarci e prepararci per le competizioni che ci attendono", ha dichiarato il giocatore, che gioca ad Abu Dhabi. "D'altra parte, sappiamo che il nostro popolo ha sofferto molto durante la guerra e andiamo lì per loro, per ottenere i migliori risultati possibili, per la loro gioia e per la gioia del nostro Paese", ha aggiunto. La squadra iraniana non dovrà entrare negli Stati Uniti prima del 14 giugno, un giorno prima della prima partita contro la Nuova Zelanda allo stadio dei Los Angeles Rams a Inglewood. L'Iran tornerà a Inglewood per affrontare il Belgio il 21 giugno e concluderà il Gruppo G a Seattle, contro l'Egitto il 26 giugno. "Sono davvero orgoglioso di far parte della mia nazionale", ha dichiarato Ezatolahi, la cui carriera lo ha portato a giocare in club di Spagna, Russia, Inghilterra, Belgio, Danimarca, Qatar e ora a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. "Dobbiamo schiarirci le idee ed essere freschi perché il nostro obiettivo e il nostro dovere è lottare per il nostro popolo, rappresentare il nostro Paese e dimostrare quanto valiamo", ha aggiunto. Ghorbani si è detto d'accordo, affermando che la squadra vuole portare gioia agli iraniani. "Il messaggio migliore che posso trasmettere in questo momento è che la nazionale iraniana sta dimostrando cosa significa essere una squadra", ha affermato. "Stiamo dimostrando di essere un'unica squadra sotto un'unica bandiera, capace di portare gioia a tutto il nostro Paese e di mostrare al mondo la forza dei giocatori e del popolo iraniano", ha concluso.