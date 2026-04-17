Serie B: Sampdoria-Monza 0-3, la squadra di Bianco aggancia il Venezia

LA PARTITA

Al Ferraris è Monza-show: netto 3-0 dei brianzoli in casa di una Samp che si ferma dopo tre vittorie consecutive. Il problema per i blucerchiati è che dopo nemmeno un quarto d'ora il risultato è già di 2-0 in favore della squadra che, in attesa di Bari-Venezia, è prima insieme agli arancioneroverdi. Al 5', da calcio d'angolo, Cutrone sfrutta la sponda di Delli Carri e porta avanti gli ospiti. Al 13', invece, una rapida ripartenza permette all'ex Milan di lanciare Caso, che la mette all'angolino e indirizza pesantemente la partita. Poi Lucchesi si fa ammonire e, per evitare l'inferiorità numerica, esce al posto di Carboni. Nella ripresa, arrivano due cambi pure dopo l'intervallo, ma il jolly dalla panchina arriva al 56': è Petagna che, entrato al posto di Caso, all'85' trova un gran gol. L'ex Atalanta controlla al volo di petto, si gira e di sinistro, grazie all'aiuto del palo, fa partire una conclusione che fulmina Martinelli. Il finale è pura accademia: il Monza ha ora 72 punti, gli stessi del Venezia e tre in più rispetto al Frosinone. I brianzoli possono sedersi davanti alla tv e guardare le rispettive sfide con Bari e Modena per capire se quella del Ferraris sarà una partita decisiva per la promozione. Restano a 40, invece, i blucerchiati: playoff più lontani, la salvezza non è ancora in tasca.