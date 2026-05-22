Serie B, playout: Bari retrocesso in C, si salva il Sudtirol

LA PARTITA

Reduci dallo 0-0 dell’andata, Sudtirol e Bari tornano in campo al Druso, dove sono i padroni di casa a dettare i ritmi in avvio di match. La squadra allenata da Castori prende infatti l’iniziativa e prova a colpire già nella prima mezz’ora di gara attraverso un paio di iniziative, che non trovano però successo. A colpire la parte esterna del palo al 32’ sono allora gli ospiti con un cross sbagliato da parte di Rao (Adamonis pareva comunque in controllo), mentre dalla parte opposta il legno è davvero decisivo nel negare la gioia del gol a Molina due minuti più tardi. L’Alto sfiora dunque il vantaggio, così come anche Piscopo per i Galletti in chiusura di primo tempo, che va in archivio a reti bianche. Il risultato cambia tuttavia al 63’, quando a segnare per il Sudtirol ci pensa Pecorino in contropiede: dopo revisione al Var, il gol viene però annullato per un fallo in attacco. Adamonis para allora la conclusione di Artioli all’89’, sigillando lo 0-0 finale cha vale la salvezza per il Sudtirol. La formazione di Castori, al primo playout della sua carriera, resta infatti in Serie B grazie al miglior piazzamento di classifica centrato nel corso della stagione: sedicesima piazza, a +1 sul Bari. Retrocedono invece in Serie C i pugliesi, al termine di un’annata disastrosa.

