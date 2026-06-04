Calcio a 8: gli Old Boots di Bonucci e Caputo alle finali di Coppa Italia a Roma

Non era solo una finale, ma la conferma di un’idea di calcio che è diventata progetto. Gli Old Boots FC vincono la finale regionale di Coppa Italia superando i Jamaica FC con il risultato di 3 a 1, conquistando così l’accesso alle finali di Roma, dove rappresenteranno il Piemonte. Una serata straordinaria che, insieme alla finale regionale contro i Bonifacio FC, ha portato oltre 1000 persone sugli spalti e più di 1500 spettatori online, dimostrando quanto la Lega Calcio 8 Torino stia crescendo e diventando una realtà sempre più centrale e partecipata sul territorio. Il progetto nasce a Torino da un’idea condivisa di Pietro Deideri, Marco Roscio e Leonardo Bonucci con l’obiettivo di costruire una squadra in cui competizione e dimensione sociale potessero convivere. Accanto a loro il Presidente Luca Boffa, CEO del Gruppo Building; Fabio Varanese, Vice Presidente e rappresentante di Vis Group e Matteo Chiusano di Chiusano Immobiliare, sponsor del campionato.
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In campo, il volto simbolo del progetto è ovviamente Leonardo Bonucci (ex Juventus e Nazionale italiana), capitano e riferimento del gruppo, affiancato da Francesco “Ciccio” Caputo (ex Empoli e Sassuolo) e Simone Loria (ex Torino FC), che hanno scelto di rimettersi in gioco in una dimensione diversa del calcio. Caputo, arrivato nel corso della stagione, ha avuto un impatto immediato. Tra i protagonisti anche Federico Coni, Paolo Perrone, Jacopo Chiatellino, Dario Campagna, Danilo Cellamaro, Sarwat El Aziz, Giulio Godio, Jacopo Simeone, Filippo Soresini ed Emanuele Balzo, a completare un gruppo eterogeneo ma compatto. La guida tecnica è affidata a Toto Ballario.
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Il successo regionale conferma anche la dimensione sociale del progetto Old Boots FC, che sostiene Live Charity, organizzazione no profit impegnata nella raccolta fondi attraverso aste di cimeli sportivi. La partnership nasce dal legame consolidato con Leonardo Bonucci, ambassador di Live Charity da diversi anni, e si fonda su valori condivisi: passione per lo sport e impegno concreto nel sociale. Nell'ambito di questa collaborazione vengono messe all'asta le maglie ufficiali degli Old Boots insieme a cimeli esclusivi - fasce da capitano, parastinchi personalizzati e gagliardetti di ogni match - forniti direttamente dal club e dai protagonisti della squadra. Ogni oggetto è al tempo stesso un ricordo sportivo unico e uno strumento concreto per sostenere cause benefiche. A ciò si aggiunge il contributo delle aziende partner del progetto, che effettuano donazioni a supporto delle attività solidali di Live Charity. Old Boots destina inoltre una quota dei ricavi provenienti dagli sponsor a iniziative benefiche, rafforzando ulteriormente l'impatto sociale della collaborazione.
Con il titolo in tasca, gli Old Boots FC voleranno ora alle finali nazionali di Roma della Lega Calcio a 8, che coinvolge oltre 700 club e 15.000 atleti in tutta Italia. Perché gli Old Boots FC non giocano soltanto per vincere. Giocano per ricordare che il calcio, quando nasce dal cuore, resta ancora il gioco più bello del mondo.