Calcio a 8: gli Old Boots di Bonucci e Caputo alle finali di Coppa Italia a Roma

Non era solo una finale, ma la conferma di un’idea di calcio che è diventata progetto. Gli Old Boots FC vincono la finale regionale di Coppa Italia superando i Jamaica FC con il risultato di 3 a 1, conquistando così l’accesso alle finali di Roma, dove rappresenteranno il Piemonte. Una serata straordinaria che, insieme alla finale regionale contro i Bonifacio FC, ha portato oltre 1000 persone sugli spalti e più di 1500 spettatori online, dimostrando quanto la Lega Calcio 8 Torino stia crescendo e diventando una realtà sempre più centrale e partecipata sul territorio. Il progetto nasce a Torino da un’idea condivisa di Pietro Deideri, Marco Roscio e Leonardo Bonucci con l’obiettivo di costruire una squadra in cui competizione e dimensione sociale potessero convivere. Accanto a loro il Presidente Luca Boffa, CEO del Gruppo Building; Fabio Varanese, Vice Presidente e rappresentante di Vis Group e Matteo Chiusano di Chiusano Immobiliare, sponsor del campionato.