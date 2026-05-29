Play-off Serie B: il Monza torna in Serie A, al Catanzaro non basta la vittoria al ritorno

Dopo aver sprecato tante chance nel finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A il Monza vince col brivido i play-off di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l’impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack (39’) e Frosinini (78’), ma viene eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei brianzoli.