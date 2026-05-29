FINALE PLAYOFF

Play-off Serie B: il Monza torna in Serie A, al Catanzaro non basta la vittoria al ritorno

I calabresi pareggiano il 2-0 dell’andata vincendo 2-0 in Brianza, ma la squadra di Bianco sale in virtù del piazzamento in classifica

29 Mag 2026 - 22:26
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© italyphotopress

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Dopo aver sprecato tante chance nel finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A il Monza vince col brivido i play-off di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l’impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack (39’) e Frosinini (78’), ma viene eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei brianzoli. 

Il Catanzaro di Alberto Aquilani va ad un soffio dall’impresa, vince 2-0 in casa del Monza pareggiando i conti dopo lo 0-2 dell’andata ma non basta: a tornare in Serie A è la squadra di Bianco in virtù del piazzamento in classifica (biancorossi terzi). Dopo una prima fase di studio piuttosto breve i calabresi iniziano a premere sull’acceleratore, ritrovando le speranze al 39’: punizione di Pontisso dalla sinistra e colpo di testa vincente di Felipe Jack, che fa 1-0. Il primo tempo si chiude con la formazione di Aquilani avanti di un gol, e nella ripresa la tensione si fa sentire per i brianzoli. I giallorossi continuano a spingere, trovando al 78’ il gol del 2-0 sempre di testa ma questa volta con il neo-entrato Frosinini.

Il finale è incandescente, fioccano i cartellini gialli e un paio di espulsioni nelle panchine. Gli uomini di Bianco riescono a resistere, portando a casa la promozione nonostante la sconfitta. Il Monza torna in Serie A dopo un anno di “purgatorio” in B, il Catanzaro resta nella serie cadetta ma a testa altissima e ad un passo dalla clamorosa impresa.

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