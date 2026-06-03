MONDIALI 2026

Portogallo, dopo le parole sul futuro Leao sorride in allenamento con CR7

Prosegue l'avvicinamento ai Mondiali delle varie nazionali: i due protagonisti della squadra di Martinez scherzano durante una seduta

03 Giu 2026 - 21:56
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