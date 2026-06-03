MONDIALI 2026

Messi e lo spot che carica l'Argentina: "Insieme per un nuovo sogno"

Bastano poche parole del fuoriclasse argentino per sognare il bis della vittoria in Qatar nel 2022

03 Giu 2026 - 23:50
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