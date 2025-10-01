Serie B: il Modena rallenta, Monza ripreso dall’Empoli. Pari tra Samp e Catanzaro

Solo 0-0 per i Canarini in casa della Carrarese, 1-1 esterno dei brianzoli: i blucerchiati fanno 0-0 a Marassi coi calabresi
Si completa il quadro della sesta giornata di Serie B: rallenta il Modena, fermato sullo 0-0 in casa della Carrarese. I Canarini agganciano il Frosinone in vetta, a +2 sul Palermo. Pareggi anche su tutti gli altri campi: 0-0 anche tra Samp (ancora in ultima posizione) e Catanzaro (al sesto pari di fila), finiscono 1-1 Empoli-Monza (con Guarino che risponde a Carboni) e Pescara-Sudtirol (gli abruzzesi a segno al 95’).
CARRARESE-MODENA 0-0
Solo un pareggio per il Modena, 0-0 sul campo della Carrarese. I ritmi nel corso della prima frazione di gioco sono molto bassi: gli ospiti non vogliono scoprirsi troppo, ma i padroni di casa non sfruttano le occasioni create. Il primo tempo va in archivio a reti bianche, sullo 0-0. Dopo l’intervallo i toscani aumentano i giri del motore, arrivando a flirtare con l’1-0 con Finotto che impegna Chichizola all’ora di gioco. Gli emiliani tentano l’assalto nel finale, ma al triplice fischio le reti restano inviolate. Il Modena sale a 14 punti e aggancia in vetta il Frosinone, ma fallisce il sorpasso per andare in vetta solitaria. La Carrarese fa un passo in avanti, salendo a quota 7 punti.
EMPOLI-MONZA 1-1
L’Empoli riprende il Monza in casa, il match finisce 1-1. Primo tempo ricco di colpi di scena al Castellani: i brianzoli premono forte, e dopo il quarto d’ora colpiscono un palo con Colombo. Al 33’ un piccolo screzio tra i due allenatori porta all’espulsione di entrambi, e pochi istanti dopo gli ospiti colpiscono un altro legno con Galazzi. Il primo tempo si chiude senza marcature, ma in avvio di ripresa i biancorossi la sbloccano: al 49’ assist di Keita Balde sugli sviluppi di corner corto per l’incornata sul primo palo di Carboni. Dopo il gol subito i padroni di casa provano a scuotersi, e colpiscono una traversa con Shpendi. La rete dell’1-1 definitivo arriva al 79’, con il subentrato Ilie che apparecchia per Guarino. L’Empoli sale a 6 punti, due in meno rispetto agli 8 totalizzati fin qui dal Monza.
PESCARA-SUDTIROL 1-1
Meazzi salva il Pescara al 95’, 1-1 all’Adriatico contro il Sudtirol. Fin dal primo tempo gli altoatesini provano a mettere sotto assedio la difesa avversaria. Un paio di folate degli ospiti sono molto pericolose, ma i padroni di casa si difendono e tengono lo 0-0 fino all’intervallo. Dopo la pausa arriva un altro forcing degli uomini di Castori, senza però portare al vantaggio. Quando tutto lascia pensare ad una partita sulla via del pari, ecco che arriva la rete che stappa la sfida: al 65’ Italeng, entrato da cinque minuti, confeziona l’assist per Coulibaly. Gli abruzzesi provano a rispondere nel finale, e al 95’ trovano clamorosamente la rete del pareggio: Letizia appoggia per l’azione personale di Meazzi, che fa esplodere di gioia i tifosi di casa con la rete dell’1-1 allo scadere. Con questo 1-1 Pescara e Sudtirol salgono rispettivamente a 5 e 9 punti.
SAMPDORIA-CATANZARO 0-0
Sampdoria e Catanzaro restano ancora a secco di vittorie, ma con umori totalmente differenti: a Marassi il match finisce 0-0. Il primo tempo è quasi completamente appannaggio degli ospiti, con i blucerchiati in crisi anche di intensità e coraggio. Il match resta a reti bianche fino all’intervallo, ma nella ripresa le cose non cambiano. Gli uomini di Donati mettono più cattiveria e provano a vincerla nei successivi quarantacinque minuti, senza però riuscirci. La Sampdoria sale a 2 punti, ancora in ultima posizione in questa Serie B. Sesto pareggio consecutivo invece per il Catanzaro, senza vittorie né sconfitte da inizio stagione.
