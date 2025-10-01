Serie B: il Modena rallenta, Monza ripreso dall’Empoli. Pari tra Samp e Catanzaro

PESCARA-SUDTIROL 1-1

Meazzi salva il Pescara al 95’, 1-1 all’Adriatico contro il Sudtirol. Fin dal primo tempo gli altoatesini provano a mettere sotto assedio la difesa avversaria. Un paio di folate degli ospiti sono molto pericolose, ma i padroni di casa si difendono e tengono lo 0-0 fino all’intervallo. Dopo la pausa arriva un altro forcing degli uomini di Castori, senza però portare al vantaggio. Quando tutto lascia pensare ad una partita sulla via del pari, ecco che arriva la rete che stappa la sfida: al 65’ Italeng, entrato da cinque minuti, confeziona l’assist per Coulibaly. Gli abruzzesi provano a rispondere nel finale, e al 95’ trovano clamorosamente la rete del pareggio: Letizia appoggia per l’azione personale di Meazzi, che fa esplodere di gioia i tifosi di casa con la rete dell’1-1 allo scadere. Con questo 1-1 Pescara e Sudtirol salgono rispettivamente a 5 e 9 punti.