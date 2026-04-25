Aia, nuovo indagato dopo Rocchi: sotto accusa anche Gervasoni, i dettagli

Dopo Gianluca Rocchi un altro big dell'Aia finisce sotto inchiesta. Parliamo di Andrea Gervasoni, attuale supervisore del Var. Lo scrivono i colleghi dell'Agi che riferiscono di come il 50enne sia indagato in “concorso con altre persone” per frode sportiva nell’inchiesta della Procura di Milano. La nota agenzia rivela di come nell'avviso di garanzia consegnatogli nella serata di venerdì si legge che “durante lo svolgimento della partita Salernitana-Modena con la concessione del calcio di rigore a favore della squadra emiliana da parte del direttore di gara Antonio Giuia incalzava e sollecitava l’addetto Var Luigi Nasca affinché questi richiamasse Giuia all’’on field review’ ai fini della decisione iniziale sull’episodio di gioco”. La partita, andata in scena l'8 marzo del 2025 è stata vinta dai campani col punteggio di 1-0. Gervasoni, al pari di Rocchi, si è autosospeso: lo ha comunicato l'Aia in una nota ufficiale.