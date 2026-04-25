La Procura della Figc ci ripensa: chiesti atti a Milano. Ecco come Chiné aveva archiviato l'indagine sportiva

L'indagine, fanno sapere da ambienti Federcalcio, era nata in seguito all'esposto presentato dall'ex assistente arbitrale Domenico Rocca relativo esclusivamente alla partita Udinese-Parma. Nell'atto in cui il Procuratore Giuseppe Chiné archivio l'inchiesta con al centro Gianluca Rocchi si leggeva che "le indagini relative al procedimento in oggetto sono concluse e che, allo stato attuale, non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare". Vedremo se adesso ci sarà un seguito grazie agli atti trasmessi dalla Procura di Milano. Intanto Rocchi si è detto sereno.