TERREMOTO ARBITRI

La Procura della Figc ci ripensa: chiesti atti a Milano. Ecco come Chiné aveva archiviato l'indagine sportiva

Adesso può riaprirsi anche il filone sportivo grazie al lavoro della Procura milanese

25 Apr 2026 - 20:28
videovideo

Dopo aver archiviato in un primo momento le indagini scaturite dall'esposto dell'ex assistente arbitrale Domenico Rocca, la Procura Figc ci ripensa. E nella mattinata di sabato, dopo aver saputo dell'avviso di garanzia ricevuto da Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva (qui i tre capi d'accusa), ha chiesto alla Procura di Milano, prima della richiesta pervenuta dalla Procura Generale dello Sport, gli atti dell'inchiesta. Lo apprende LaPresse da ambienti della Federcalcio.

La Procura Federale aveva archiviato l'indagine, con la condivisione della stessa Procura Generale dello Sport che invece adesso ha chiesto spiegazioni. Al pari del Ministro dello Sport Andrea Abodi che ha sottolineato come "l'aspetto più grave che emerge è il modo in cui la stessa denuncia sia stata gestita all'interno del sistema calcistico". Una vera frecciata alla Figc, finita nel mirino di Abodi dopo la mancata partecipazione dell'Italia al prossimo Mondiale. Non è un mistero infatti, che l'ex numero uno della Serie B spinge per un commissariamento.

Leggi anche

L'Agi svela le carte dei pm: "Rocchi scelse arbitri graditi all'Inter". Coinvolto un derby di Milano e non solo

L'indagine, fanno sapere da ambienti Federcalcio, era nata in seguito all'esposto presentato dall'ex assistente arbitrale Domenico Rocca relativo esclusivamente alla partita Udinese-Parma. Nell'atto in cui il Procuratore Giuseppe Chiné archivio l'inchiesta con al centro Gianluca Rocchi si leggeva che "le indagini relative al procedimento in oggetto sono concluse e che, allo stato attuale, non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare". Vedremo se adesso ci sarà un seguito grazie agli atti trasmessi dalla Procura di Milano. Intanto Rocchi si è detto sereno.

© Figc

© Figc

rocchi
figc
chine

Ultimi video

01:36
I tormenti di Yildiz

Juve, i tormenti di Yildiz

00:36
DICH CUESTA POST PARMA - PISA 25/4 DICH

Cuesta: "Felice per la salvezza, importante per il club e la città"

00:40
DICH ITALIANO POST BOLOGNA - ROMA 25/4 DICH

Italiano: "Sono dispiaciuto, stiamo deludendo sotto vari aspetti"

01:10
DICH GASPERINI POST BOLOGNA - ROMA 25/4 DICH

Gasperini: "Ho le mie idee su come alzare il livello e la forza della Roma..."

01:21
DIALOGO VAR EPISODIO BASTONI/DUDA 12/1 1

Inter-Verona sotto la lente d'ingrandimento: l'audio del Var sul contatto Bastoni-Duda

03:56
CLIP CESARI BASTONI-DUDA 06/01/2024 SRV

Bastoni-Duda: ecco come Cesari analizzò l'episodio

02:01
DICH CHIVU SU "AMO QUESTI RAGAZZI" PER SITO 25/4 DICH

Chivu: "Amo da morire questi ragazzi"

00:12
DICH CHIVU SU LAUTARO MARTINEZ PER SITO 25/4 DICH

Chivu su Lautaro: "Sta recuperando bene, la prossima settimana dovrebbe rientrare"

01:53
DICH CHIVU SU CALCIO MODERNO PER SITO 25/4 DICH

Chivu: "È cambiato tutto, adesso non conta solo difendere"

01:21
DICH CHIVU SU INTER SERENA PER SITO 25/4 DICH

Chivu: "Euforia? No, procediamo sereni verso il nostro sogno"

01:04
DICH BREMER PER SITO 25/4 DICH

Bremer: "La Juve galleggia da 6 anni: io voglio vincere"

02:27
La verità di Gasperini

La verità di Gasperini

01:32
Allegri sfida la Juventus

Allegri sfida la Juventus

00:46
DICH GROSSO PER FIORENTINA-SASSUOLO 25/4 DICH

Grosso: "Io alla Fiorentina? "Certe voci fanno piacere"

01:49
Milan, tabù da sfatare

Milan, un tabù da sfatare: pochi gol contro la Juve

01:36
I tormenti di Yildiz

Juve, i tormenti di Yildiz

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:29
Lecce, Di Francesco: "Oggi saremmo salvi, forse rigore su Cheddira"
23:21
Camarda torna in campo dopo oltre tre mesi: buone notizie per Lecce e... Milan
Luis Enrique: "Troppo sfortunati"
23:09
Ligue 1, tris del Psg che si avvicina al titolo
22:54
Gervasoni e Rocchi si autosospendono, arriva la nota dell'Aia: il comunicato
22:13
Aia, nuovo indagato dopo Rocchi: sotto accusa anche Gervasoni, i dettagli