Sampdoria, le Legends allo stadio per ricordare Vialli: "Ciao Luca"

SAMPDORIA-UDINESE

Il presidente Lanna emozionatissimo, sugli spalti un'imponente coreografia: "Il tuo coraggio, la nostra forza"

Vialli, la Samp: "Sempre nel nostro cuore". Emozioni con la lettera di Lanna













1 di 8 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© twitter

© twitter 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Emozioni forti prima di Sampdoria-Udinese oggi a Marassi, con lo stadio e le Legends del club uniti nel ricordo di Gianluca Vialli. Fausto Pari, Toninho Cerezo, Moreno Mannini, Ivano Bonetti, Giovanni Invernizzi, Marco Branca, Pietro Vierchowod, Fausto Salsano, Gianluca Pagliuca, Luca Pellegrini, Giuseppe Dossena e Attilio Lombardo (Roberto Mancini era collegato in FaceTime) sono entrati sul terreno di gioco guidati dal presidente blucerchiato, Marco Lanna, per il tributo al bomber dello scudetto 1991. Tutti uniti in unico grande abbraccio al limite dell'area, molti con gli occhi lucidi, hanno ascoltato il numero uno del club mentre leggeva una lunga e toccante lettera dedicata al suo ex compagno.

LA LETTERA

"Ciao Luca, ti abbiamo pensato tantissimo. Ti abbiamo cercato nei filmati. Abbiamo rivisto i tuoi gol. Le tue acrobazie. Abbiamo ricordato che compagno che eri e cosa sei stato. Abbiamo sentito più volte le tue parole emozionanti: 'Ho firmato per noi'. Ti abbiamo cercato nelle lacrime, ti abbiamo cercato nelle innumerevoli parole e gesti che hai fatto durante la tua battaglia. Nessuna autocommiserazione, solo lezioni di vita per farci diventare persone migliori. Ti abbiamo cercato e ti troveremo sempre nel nostro cuore. Con te abbiamo reso indelebile un periodo bellissimo della vita non solo nostro, ma di tutti i sampdoriani. Noi siamo tutti qui nel tuo nome e nel nome della Sampdoria. E' nella tempesta che si vedono i veri marinai. Ciao Luca, ti vogliamo bene".

LA COREOGRAFIA

All'ingresso in campo delle legends e fino a quello delle due squadre poi l'imponente coreografia della Gradinata Sud, che ha ricordato Vialli con uno striscione che copriva tutto il settore e raffigurante proprio l'ex attaccante con le braccia alzate dopo un gol mentre tutto lo stadio intonava il coro a lui dedicato. Sopra lo striscione "Il tuo coraggio, la nostra forza". Striscione anche in Gradinata Nord raffigurante le iniziali del bomber: "LV9".

© twitter

Vedi anche Calcio Vialli, celebrato il funerale privato a Londra