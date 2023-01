Vialli, celebrato il funerale privato a Londra

LA CERIMONIA

Vi hanno preso parte una trentina di persone tra amici stretti e familiari, il 9 gennaio si era tenuta la cerimonia pubblica a Cremona

Si è svolto nel pomeriggio di martedì, a Londra, il funerale di Gianluca Vialli. Una cerimonia in forma privatissima, a cui hanno preso parte solamente una trentina di persone tra familiari e amici più stretti. L'ultimo saluto all'ex campione di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea è avvenuto dunque lontano dai riflettori, come aveva annunciato la moglie Cathryn dopo la sua morte, avvenuta proprio nella capitale britannica lo scorso 6 gennaio.

Il 9 gennaio a Cremona, città natale di Vialli, si era invece svolta una messa pubblica in suo ricordo. Nella chiesa di Cristo Re si erano riuniti centinaia di suoi concittadini e, naturalmente, moltissimi ex compagni d'avventura come Vierchowod, Lombardo, Branca, Pagliuca, Bettega, Ravanelli, Peruzzi, Ferrara e tanti altri.

Vedi anche Calcio Bonucci, lettera a Vialli: "Faremo squadra consapevoli che tu sarai lì con noi"