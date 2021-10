Sampdoria, D'Aversa: "Askildsen? Dovreste essere sorpresi che non sono entrato in campo per picchiarlo"

SAMPDORIA

Il norvegese sostituito 12' dopo essere entrato in campo. Il tecnico confermato dal club ma la squadra andrà in ritiro

Roberto D'Aversa arrabbiato con la squadra dopo la sconfitta di Torino, e in particolare con Kristoffer Askildsen: il norvegese, subentrato a Bereszynski al 69', è stato sostituito appena 12 minuti dopo, facendo giusto in tempo a prendere un'ammonizione. "Perché l'ho cambiato subito? Dovreste essere sorpresi che non sono entrato in campo per picchiarlo, perché bisogna sempre onorare la maglia della Sampdoria". Getty Images

"In lui vedo qualità ma quando effettuo un cambio con un giocatore ammonito voglio che venga data l'anima sul campo. Per lui è stato un segnale, come per altri. Bisogna onorare la maglia: una volta glielo dici con le buone..." le parole in conferenza stampa dell'allenatore blucerchiato.

La Samp è incappata nella seconda sconfitta consecutiva, Ferrero ha confermato la guida tecnica ma la squadra andrà in ritiro in vista del delicato match contro il Bologna.