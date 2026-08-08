Roma, tanto lavoro per Gasperini dopo il ko col Brighton: gol subiti e ripartenze nel mirino

L'undici iniziale della squadra giallorossa era molto simile a quello che potrebbe debuttare in campionato. Almeno nove su undici dovrebbero essere gli stessi, con Molina che dovrebbe prendere il posto di Rensch e Manu Konè verosimilmente nella posizione di El Aynaoui. Sembra abbastanza evidente che tra Malen (ancora in pieno rodaggio) e Castro sarà necessaria una staffetta (nell'ultima mezz'ora hanno giocato insieme ma l'olandese fatica a stare largo) e che il trequartista richiesto da Gasperini verrà utilizzato al posto di Soulè, quando e se arriverà. Il Dybala attuale può essere considerato una garanzia, sta bene fisicamente ed è abbastanza ispirato tecnicamente. L’importante è che continui così, senza intoppi.