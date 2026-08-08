Juventus-Inter, le probabili formazioni: Alajbegovic dal 1', Gatti out. Iddrissou avanti su Bonny per affiancare Pio

Luciano Spalletti e Cristian Chivu stanno sistemando gli ultimi dettagli in vista dell'amichevole di sabato 8 agosto a Perth, in Australia alle ore 19:00 locali (le 13:00 in Italia). Novità rispetto alla partita con il Chelsea per il tecnico bianconero che potrebbe lanciare il neoacquisto Kerem Alajbegovic titolare e all'esordio assoluto, mentre Chivu è pronto a riproporre la coppia Esposito-Iddrissou in avanti.. Tra i bianconeri noie fisiche per Gatti, che sarà out con tutta probabilità.