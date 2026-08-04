Roma, da Newport buone notizie per Gasperini: Koulierakis sorprende, Dybala si diverte

C'era curiosità per vedere all'opera l'ultimo arrivato in casa giallorossa, il difensore greco Koulierakis. Gasp lo ha schierato dal primo minuto accanto a Ndicka e Mancini ottenendo una risposta positiva. Atleticamente forse sta meglio di tutti, fisicamente ha quella struttura possente che può fare comodo. Anche in zona-gol, visto che è stato lui a mettere a segno il gol del 3-0 di testa. Non ha paura dei contrasti, quindi per il momento si può parlare di acquisto azzeccato. Sicuramente questa etichetta verrà presto applicata anche a Castro, che ha mostrato qualcosa in più rispetto alla precedente amichevole di Cardiff. La squadra deve semplicemente capire le sue caratteristiche. A differenza di Malen, che gioca spesso a uno o due tocchi e cerca immediatamente la profondità, l'argentino gioca molto con le spalle alla porta, difende la palla e spesso mette in atto la sua specialità, il cambio repentino di gioco. C'è molto Castro nel gol che ha sbloccato il risultato. La sua iniziativa sulla sinistra è sfociata in un tocco al centro che Cristante ha "velato" per l'arrivo da dietro di Hermoso, autore del gol. Fino a quel momento, l'unico portiere veramente impegnato era stato Svilar con un paio di uscite tempestive. Sul tiro non irresistibile di Hermoso, il portiere Wright ha dimostrato invece di non essere all'altezza dei compagni per bagaglio tecnico. Un tuffo da dopolavorista.