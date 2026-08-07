Castro: "Ho comprato da solo il biglietto per Roma. Con Gasp per lo scudetto. Hermoso? Sembra più un colombiano..."

Il nuovo numero 9 della Roma, infatti, ha spiegato in un'intervista al Corriere dello Sport le ore del trasferimento da Bologna alla Capitale: "Quando ho saputo che c'era possibilità di andare alla Roma mi sono emozionato, ma non ho perso il focus sulla mia preparazione con il Bologna. Appena abbiamo capito che era fatta, ho comprato immediatamente il biglietto. Anzi, lo ha comprato mia moglie Augustina. Non volevamo perdere tempo e non abbiamo neanche aspettato che la società ci organizzasse il trasferimento, lo abbiamo comprato da soli". Il racconto continua: "Il viaggio è stato un'agonia: 5 ore di treno per dei lavori sulla tratta! Ma ne è valsa la pena... siamo arrivati a mezzanotte e c'era tutta quella gente, non me l'aspettavo e voglio ripagare l'affetto con i gol".