IL TEST

La Roma batte 4-1 il Newport in amichevole: Castro subito protagonista

I giallorossi si rifanno dopo il ko di Cardiff: Gasperini fa debuttare subito Koulierakis e il greco segna

04 Ago 2026 - 21:58
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Prosegue con una vittoria per 4-1 contro il Newport County la tournée britannica della Roma di Gian Piero Gasperini. Digerita la débâcle contro il Cardiff City, i giallorossi tornano al successo contro gli Exiles, trascinati da un ottimo Castro. Oltre al gol iniziale di Hermoso (su assist proprio dell’argentino), a piegare le resistenze del club gallese, che milita però nella League Two inglese, ci pensano pure il rigore dell’ex Bologna (al primo centro) e le reti di Koulierakis (al debutto) e Soulé.

LA PARTITA

La Roma si presenta al Rodney Parade per l’amichevole contro il Newport County, club gallese che gioca però nella quarta divisione della piramide calcistica inglese. Gasperini decide di sfruttare l’occasione per far debuttare immediatamente da titolare il nuovo acquisto Koulierakis, difensore greco classe 2003 acquistato per circa 17 milioni di euro (bonus compresi) dal Wolfsburg, mentre in attacco ripropone la nuova coppia formata da Dybala e Castro. La prima occasione se la costruiscono però i padroni di casa al 5’, con la traversa scheggiata da Biggins, prima del vantaggio giallorosso al 38’: Castro mette in area un bel pallone dalla sinistra ed Hermoso lo scarica in rete, dopo il velo di Cristante. Proprio lo spagnolo si conquista poi un calcio di rigore che Castro trasforma nel 2-0 al 54’, con l’ex Bologna che sigla così il suo primo gol con la maglia della Roma. Quattro minuti più tardi a timbrare la sua prima rete in giallorosso è anche Koulierakis, bravo a incornare in porta il cross di Dybala, mentre Soulé cala il poker all’81’ con un tiro da fuori area, su imbeccata di Hermoso. Prima del triplice fischio c’è gloria anche per il Newport, con Cameron a segnare il gol della bandiera all’85’, per il 4-1 finale.
 

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