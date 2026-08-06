Roma, il nuovo away kit ispirato alla Pietas: Dybala e Malen protagonisti LE FOTO

Il kit è stato realizzato incarnando la virtù romana della Pietas, che corrisponde ai valori di lealtà, devozione e dovere. Non è solo un capo d'abbigliamento, ma lo spirito che anima la squadra giallorossa in ogni partita, riflettendo la sua connessione ai tifosi, la sua tradizione e il senso di responsabilità di indossare la maglia con orgoglio.