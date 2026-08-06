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ROMA

Roma, il nuovo away kit ispirato alla Pietas: Dybala e Malen protagonisti LE FOTO

Anche Cristante e Mancini come modelli per la nuova maglia da trasferta Adidas: tonalità bianco caldo, fascia giallorossa sul petto e l'antico stemma

06 Ago 2026 - 10:28
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Adidas e AS Roma svelano oggi il nuovo kit Away per la stagione 2026/2027, che vuole sottolineare lealtà, tradizione e dovere attraverso la virtù romana della Pietas. Questo kit, caratterizzato da un’estetica pulita, racchiude il legame dell’AS Roma con i propri tifosi, le sue tradizioni e la responsabilità di indossare la maglia con orgoglio.

Il kit è stato realizzato incarnando la virtù romana della Pietas, che corrisponde ai valori di lealtà, devozione e dovere. Non è solo un capo d'abbigliamento, ma lo spirito che anima la squadra giallorossa in ogni partita, riflettendo la sua connessione ai tifosi, la sua tradizione e il senso di responsabilità di indossare la maglia con orgoglio.

Il design della maglia si distingue per uno sfondo bianco caldo con una fascia giallorossa sul petto. Al centro della fascia, a contrasto, un antico stemma societario introdotto nel 1938 e utilizzato con alcune varianti, esclusivamente su questo design di maglia, fino alla stagione 1946/1947.

Tra questo motivo classico e lo scollo si inserisce il trefoil adidas in rosso. Sul retro del collo ‘ROMA CHIAMÒ’ impreziosisce il design richiamando l’inno di Campo Testaccio, un simbolo tangibile del legame indissolubile tra la squadra, la sua storia e i suoi tifosi. 

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