“Credo moltissimo in Riccardo Cassano”: chi è il 2008 che ha stregato Fabregas

"Sono un difensore del calcio italiano perché ne faccio parte e ci credo tantissimo. Bisogna partire da sei, sette, otto anni avendo un'idea del ragazzo. Per esempio Cassano, Ricky Cassano, che ha iniziato ad allenarsi con noi tre mesi prima che finisse il campionato. La prima volta, ok, bene, niente di speciale. La seconda, idem, però alcune cose mi facevano pensare che fosse diverso. Semplificava... Quando vedevi Busquets o Pirlo ti accorgevi di una cosa: Se Pirlo giocava male, la squadra giocava male. E così per Busquets. Se loro giocavano bene, nessuno parlava di loro. Sai cosa vuol dire? Che erano fortemente condizionanti. In Riccardo io credo molto".