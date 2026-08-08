Roma, Gasperini duro: "Partita pessima, abbiamo pochi giocatori e serve il mercato"

08 Ago 2026 - 19:10
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Una brutta sconfitta con il Brighton per 3-0, pochi giocatori in rosa e un mercato che ancora non decolla. Gian Piero Gasperini affronta le difficoltà della Roma con grande dispiacere: "Abbiamo fatto una partita pessima, una brutta prestazione. Abbiamo delle difficoltà, a cui però pensiamo di poter rimediare nelle prossime settimane", ha detto l'allenatore dopo l'ultima gara della tournée britannica. 

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"Per il resto", ha aggiunto, "in questa settimana abbiamo lavorato abbastanza bene, in un ambiente fresco e ideale per le strutture". Si aspettava però una squadra più pronta e vicina alla condizione da campionato: "È indubbio. Ci sono problematiche diverse, ma ci sono squadre che non riescono a fare mercato perché sono piene di giocatori. Noi non riusciamo a fare mercato perché ne abbiamo troppo pochi".

Tutto si sbloccherà a breve, almeno così si augura l'allenatore: "Adesso le situazioni di mercato si definiranno. Il mercato inizia il 1° luglio, ma poi si decide tutto negli ultimi 15 giorni di agosto. Sono date sbagliate per tutti, sicuramente, perché le squadre sono già in preparazione da un mese". E poi ancora: "Numericamente mi sembra che ci sia ancora bisogno di qualcosa, ma si sa. Su chi andare e come chiudere dipenderà. Ci sono sicuramente buone possibilità. D'Amico sta cercando e trattando giocatori molto giovani ma anche molto importanti, quella è l'indicazione".

Sul rinnovo di Lorenzo Pellegrini, ufficiale da oggi: "Quando inizierà a giocare? Almeno tra un mese. Non è ancora pronto, quindi se ne parlerà più avanti". Possibili cessioni? "Domanda da rivolgere al nuovo amministratore delegato (John Galantic, ndr). Per numeri e possibilità di mercato la palla passa a lui". 

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