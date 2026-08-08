Roma, Gasperini duro: "Partita pessima, abbiamo pochi giocatori e serve il mercato"

Una brutta sconfitta con il Brighton per 3-0, pochi giocatori in rosa e un mercato che ancora non decolla. Gian Piero Gasperini affronta le difficoltà della Roma con grande dispiacere: "Abbiamo fatto una partita pessima, una brutta prestazione. Abbiamo delle difficoltà, a cui però pensiamo di poter rimediare nelle prossime settimane", ha detto l'allenatore dopo l'ultima gara della tournée britannica.
"Per il resto", ha aggiunto, "in questa settimana abbiamo lavorato abbastanza bene, in un ambiente fresco e ideale per le strutture". Si aspettava però una squadra più pronta e vicina alla condizione da campionato: "È indubbio. Ci sono problematiche diverse, ma ci sono squadre che non riescono a fare mercato perché sono piene di giocatori. Noi non riusciamo a fare mercato perché ne abbiamo troppo pochi".
Tutto si sbloccherà a breve, almeno così si augura l'allenatore: "Adesso le situazioni di mercato si definiranno. Il mercato inizia il 1° luglio, ma poi si decide tutto negli ultimi 15 giorni di agosto. Sono date sbagliate per tutti, sicuramente, perché le squadre sono già in preparazione da un mese". E poi ancora: "Numericamente mi sembra che ci sia ancora bisogno di qualcosa, ma si sa. Su chi andare e come chiudere dipenderà. Ci sono sicuramente buone possibilità. D'Amico sta cercando e trattando giocatori molto giovani ma anche molto importanti, quella è l'indicazione".
Sul rinnovo di Lorenzo Pellegrini, ufficiale da oggi: "Quando inizierà a giocare? Almeno tra un mese. Non è ancora pronto, quindi se ne parlerà più avanti". Possibili cessioni? "Domanda da rivolgere al nuovo amministratore delegato (John Galantic, ndr). Per numeri e possibilità di mercato la palla passa a lui".