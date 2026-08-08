Roma, Gasperini duro: "Partita pessima, abbiamo pochi giocatori e serve il mercato"

"Per il resto", ha aggiunto, "in questa settimana abbiamo lavorato abbastanza bene, in un ambiente fresco e ideale per le strutture". Si aspettava però una squadra più pronta e vicina alla condizione da campionato: "È indubbio. Ci sono problematiche diverse, ma ci sono squadre che non riescono a fare mercato perché sono piene di giocatori. Noi non riusciamo a fare mercato perché ne abbiamo troppo pochi".