AMICHEVOLI

Dybala e Wesley non bastano: la Roma si spegne e perde 3-0 a Brighton

Gli inglesi segnano due gol nel primo tempo e chiudono i conti a inizio ripresa

08 Ago 2026 - 18:49
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

La Roma chiude il suo ritiro in Galles con una brutta sconfitta per 3-0 contro il Brighton. Una Roma spenta, forse offuscata dalle fatiche della preparazione estiva, concede tre gol agli inglesi e sale a quota 11 reti subite in questo precampionato. Sabato 15 alle ore 17.30 l'ultima amichevole contro il Borussia Dortmund prima dell'esordio in campionato contro la Fiorentina. 

Brighton (4-3-3): Verbruggen; Wieffer (59' Costinha), Vuskovic (46' Dunk), Boscagli (85' Cozier-Duberry), Kadioglu (59' De Cuyper); Ayari (85' Middleton), Hinshelwood (75' Yalcouye), Gross; Minteh (59' Osman), Rutter (59' Kostoulas), Gomez (59' Yohanna). A disp.: McGill, Cashin. All.: Hurzeler.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini (84' Ziolkowski), Ndicka (51' Ghilardi), Hermoso (51' Koulierakis); Rensch (78' Lulli), El Aynaoui (45' Mannini), Cristante (78' Panico), Wesley (78' Reale); Dybala (66' Castro), Soulé (66' Cherubini); Malen (84' Vaz). A disp.: Gollini, De Marzi, Nardin. All.: Gasperini. 
Arbitro: Bobby Madley. Assistenti: Dan Cook - Graham Kane. IV Uomo: Farai Hallam.
Marcatori: 29' Rutter (B), 40' Ayari (B), 49' Ayari (B)
Ammoniti: nessuno
Espulsi: nessuno

La Roma fa sul serio per Endrick in prestito dal Real: contatti continui con il suo entourage

La partita

 In attesa di Manu Koné e di un mercato mai davvero decollato, Gasperini affronta il Brighton schierando Svilar in porta con Mancini, Ndicka e Hermoso in difesa. Cristante e El Aynaoui a centrocampo coperti sulle fasce da Wesley e Rensch. In avanti Dybala, Soulé e Malen. Inizio sottotono dei giallorossi che si salvano grazie a Svilar, provvidenziale su una conclusione pericolosa di Hinshelwood. A poco servono le occasioni create da Dybala e le sgroppate di Wesley: bastano i dieci minuti dopo la mezz'ora al Brighton per passare in vantaggio con un meraviglioso gol da fuori area di Rutter e per raddoppiare in contropiede su una conclusione di Ayari. Si spegne così la prima frazione di gioco. La ripresa inizia forse peggio di come era finito il primo tempo, con i Seagulls che trovano il 3-0 ancora con Ayari, che si inserisce in area e batte Svilar. Gasperini prova a cambiare qualcosa in difesa e butta nella mischia Ghilardi e Koulierakis al posto di Ndicka ed Hermoso, seguiranno anche gli ingressi di Castro e dei giovani Lulli, Reale, Cherubini e Panico. Per la Roma non è giornata: i giallorossi non riescono mai a rendersi davvero pericolosi, se non con un'iniziativa personale di Cherubini che non riesce, però, a concludere in porta.

Leggi anche

Gasp, quanto lavoro da fare a Roma! Ripartenze e gol subiti, difetti letali verso la Champions

roma
gasperini
dybala

Ultimi video

01:33
Gattuso si gode Ratkov

Gattuso si gode Ratkov

01:25
MCH NAPOLI CELTA VIGO DEF

Napoli-Celta Vigo 1-1: guarda gli highlights

02:05
RULLO/13 HL SCHALKE - ATALANTA 8/8 exp2

L'Atalanta fa tre gol allo Schalke

01:42
DICH SAMARDZIC ATALANTA 8/8 DICH

Atalanta, Samardzic: "Grande partita per intensità e qualità, siamo a buon punto"

02:56
HL CHELSEA - MILAN GIACARTA SRV

Milan-Chelsea: guarda gli highlights

01:30
MCH INTER - JUVE AMICHEVOLE PERTH MCH

Inter-Juve 2-1: gli highlights della vittoria nerazzurra

02:51
DICH CHIVU POST INTER - JUVE AMICHEVOLE DICH

Chivu post Inter-Juve: "Non siamo ancora pronti, il secondo tempo non mi è piaciuto"

01:44
Il pensiero di Fabregas

Il pensiero di Fabregas

01:40
Il poker dei "campioni"

Il poker dei "campioni"

01:48
Napoli, lavori in corso

Napoli, lavori in corso

01:41
Milan, test Chelsea

Milan, test Chelsea

00:42
MCH ARNALDI KO A MONTREAL 8/8 MCH

Arnaldi fuori a Montreal: eliminato da Griekspoor in rimonta

01:29
MCH BAYERN MONACO-ASTON VILLA MCH

Il Bayern batte 2-1 l'Aston Villa, in gol Kim e Luis Diaz

03:33
MCH MELBOURNE CITY-PALERMO MCH

Aspettando la Juve, il Palermo batte 2-0 il Melbourne City

02:23
Ecco la nuova strategia del Galatasaray per convincere Leao e il Milan

Ecco la nuova strategia del Galatasaray per convincere Leao e il Milan

01:33
Gattuso si gode Ratkov

Gattuso si gode Ratkov

I più visti di Roma

Roma, il nuovo away kit ispirato alla Pietas: Dybala e Malen protagonisti LE FOTO

Brighton-Roma 3-0: altro brutto ko per i giallorossi in amichevole

Castro: "Che voglia di Roma, ho comprato il biglietto da solo! Io, Soulé e Dybala siamo un bel gruppo"

Gasp, quanto lavoro da fare a Roma! Ripartenze e gol subiti, difetti letali verso la Champions

Koulierakis sorprende, Dybala si diverte: da Newport buone notizie per Gasperini

La Roma si rialza: 4-1 il Newport in amichevole. Castro subito protagonista

Calcio ora per ora
Vedi tutti
00:01
La Uefa scava nel passato di Infantino: indagine su risarcimento ad amante con soldi dell'ente
23:55
Il Cagliari batte il Nizza ai rigori: suo il trofeo Gigi Riva
23:49
Napoli, Di Lorenzo: "Un buon test, sappiamo di essere una squadra forte"
23:40
Genoa ko con il Deportivo nel Trofeo Spagnolo
23:19
Il Torino vince Memorial Criscitiello, Avellino battuto ai rigori