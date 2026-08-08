Dybala e Wesley non bastano: la Roma si spegne e perde 3-0 a Brighton

La Roma chiude il suo ritiro in Galles con una brutta sconfitta per 3-0 contro il Brighton. Una Roma spenta, forse offuscata dalle fatiche della preparazione estiva, concede tre gol agli inglesi e sale a quota 11 reti subite in questo precampionato. Sabato 15 alle ore 17.30 l'ultima amichevole contro il Borussia Dortmund prima dell'esordio in campionato contro la Fiorentina.
Brighton (4-3-3): Verbruggen; Wieffer (59' Costinha), Vuskovic (46' Dunk), Boscagli (85' Cozier-Duberry), Kadioglu (59' De Cuyper); Ayari (85' Middleton), Hinshelwood (75' Yalcouye), Gross; Minteh (59' Osman), Rutter (59' Kostoulas), Gomez (59' Yohanna). A disp.: McGill, Cashin. All.: Hurzeler.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini (84' Ziolkowski), Ndicka (51' Ghilardi), Hermoso (51' Koulierakis); Rensch (78' Lulli), El Aynaoui (45' Mannini), Cristante (78' Panico), Wesley (78' Reale); Dybala (66' Castro), Soulé (66' Cherubini); Malen (84' Vaz). A disp.: Gollini, De Marzi, Nardin. All.: Gasperini.
Arbitro: Bobby Madley. Assistenti: Dan Cook - Graham Kane. IV Uomo: Farai Hallam.
Marcatori: 29' Rutter (B), 40' Ayari (B), 49' Ayari (B)
Ammoniti: nessuno
Espulsi: nessuno
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La partita
In attesa di Manu Koné e di un mercato mai davvero decollato, Gasperini affronta il Brighton schierando Svilar in porta con Mancini, Ndicka e Hermoso in difesa. Cristante e El Aynaoui a centrocampo coperti sulle fasce da Wesley e Rensch. In avanti Dybala, Soulé e Malen. Inizio sottotono dei giallorossi che si salvano grazie a Svilar, provvidenziale su una conclusione pericolosa di Hinshelwood. A poco servono le occasioni create da Dybala e le sgroppate di Wesley: bastano i dieci minuti dopo la mezz'ora al Brighton per passare in vantaggio con un meraviglioso gol da fuori area di Rutter e per raddoppiare in contropiede su una conclusione di Ayari. Si spegne così la prima frazione di gioco. La ripresa inizia forse peggio di come era finito il primo tempo, con i Seagulls che trovano il 3-0 ancora con Ayari, che si inserisce in area e batte Svilar. Gasperini prova a cambiare qualcosa in difesa e butta nella mischia Ghilardi e Koulierakis al posto di Ndicka ed Hermoso, seguiranno anche gli ingressi di Castro e dei giovani Lulli, Reale, Cherubini e Panico. Per la Roma non è giornata: i giallorossi non riescono mai a rendersi davvero pericolosi, se non con un'iniziativa personale di Cherubini che non riesce, però, a concludere in porta.