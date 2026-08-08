Dybala e Wesley non bastano: la Roma si spegne e perde 3-0 a Brighton

In attesa di Manu Koné e di un mercato mai davvero decollato, Gasperini affronta il Brighton schierando Svilar in porta con Mancini, Ndicka e Hermoso in difesa. Cristante e El Aynaoui a centrocampo coperti sulle fasce da Wesley e Rensch. In avanti Dybala, Soulé e Malen. Inizio sottotono dei giallorossi che si salvano grazie a Svilar, provvidenziale su una conclusione pericolosa di Hinshelwood. A poco servono le occasioni create da Dybala e le sgroppate di Wesley: bastano i dieci minuti dopo la mezz'ora al Brighton per passare in vantaggio con un meraviglioso gol da fuori area di Rutter e per raddoppiare in contropiede su una conclusione di Ayari. Si spegne così la prima frazione di gioco. La ripresa inizia forse peggio di come era finito il primo tempo, con i Seagulls che trovano il 3-0 ancora con Ayari, che si inserisce in area e batte Svilar. Gasperini prova a cambiare qualcosa in difesa e butta nella mischia Ghilardi e Koulierakis al posto di Ndicka ed Hermoso, seguiranno anche gli ingressi di Castro e dei giovani Lulli, Reale, Cherubini e Panico. Per la Roma non è giornata: i giallorossi non riescono mai a rendersi davvero pericolosi, se non con un'iniziativa personale di Cherubini che non riesce, però, a concludere in porta.