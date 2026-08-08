Rowe: "Bologna, per te canterò Dalla! Tedesco? Con lui devi stare attento a..."

Il precampionato del Bologna è stato soprattutto caratterizzato dal cambio in panchina, con l'addio di Vincenzo Italiano e l'arrivo di Domenico Tedesco: "Ora lavoriamo in un modo nuovo. Tedesco mi chiede di cercare l'uomo libero o di attaccare uno contro uno, mi sento più libero di fare ciò che ritengo giusto in quel momento. Mi piace la sua filosofia, sta portando molte idee valide. Il mister parla italiano, inglese, spagnolo, tedesco, francese e russo: da una parte è meglio perché riesce a comunicare con tutti, ma devi stare attento a ciò che dici perché lui capisce tutto...".