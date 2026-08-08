Rowe: "Bologna, per te canterò Dalla! Tedesco? Con lui devi stare attento a..."

08 Ago 2026 - 11:43
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Jonathan Rowe, dopo una prima stagione più che positiva con la maglia del Bologna, continua a essere oggetto del desiderio di molti club di Premier League e anche di qualche squadra di Serie A. Nonostante ciò, i pensieri dell'esterno inglese sono tutti per il Bologna, per il mondo rossoblu e per un progetto di cui si sente sempre più partecipe: "Voglio tranquillizzare tutti i tifosi: mi sento un giocatore del Bologna al 100%, non penso ad altro e non mi interessa altro. Per farvi capire, sto imparando il testo di "Caro amico ti scrivo" di Lucio Dalla, quest'anno al Dall'Ara voglio cantarla anche io". 

Sulla partenza di Castro e il conseguente arrivo di Dovbyk: "Artem ha tutto per fare bene: fisico, tecnica, senso del gol, può prendersi le sue rivincite. Castro? Sono felice per lui, spero che alla Roma possa continuare a crescere, anche se affrontarlo sarà strano. Spero che faccia bene, tranne contro di noi". 

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Il precampionato del Bologna è stato soprattutto caratterizzato dal cambio in panchina, con l'addio di Vincenzo Italiano e l'arrivo di Domenico Tedesco: "Ora lavoriamo in un modo nuovo. Tedesco mi chiede di cercare l'uomo libero o di attaccare uno contro uno, mi sento più libero di fare ciò che ritengo giusto in quel momento. Mi piace la sua filosofia, sta portando molte idee valide. Il mister parla italiano, inglese, spagnolo, tedesco, francese e russo: da una parte è meglio perché riesce a comunicare con tutti, ma devi stare attento a ciò che dici perché lui capisce tutto...".

Rowe, Dovbyk, Bernardeschi, Cambiaghi e Orsolini. Insomma, tanta qualità in questo Bologna: "Per me possiamo arrivare tra i primi cinque, abbiamo le potenzialità. Scudetto? Vedo avanti l'Inter, ma occhio al Como...". 

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