ROMA

Roma, Gasperini: "Questa squadra è da completare. Ecco cosa avevo chiesto, non mi sembrava difficile..."

Il tecnico giallorosso e il messaggio al club dopo il ko di Cardiff

01 Ago 2026 - 18:54
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"Il mercato è stato particolare per via del mondiale, è partito praticamente adesso. Da qui in avanti mi aspetto qualcosa. Sono andati via parecchi giocatori è una squadra assolutamente da completare e speriamo di farlo il prima possibile. Però i ragazzi stanno lavorando bene". Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini manda un chiaro messaggio alla società dopo la sconfitta di Cardiff. "Rispetto alla rosa dell'anno scorso ho chiesto un difensore, un esterno e due attaccanti. Poi se va via un giocatore è chiaro che lo devi rimpiazzare. Il mio obiettivo era questo e non mi sembrava cosi difficile".

Elogi per il nuovo arrivato Castro, schierato dal 1': "Ottimo acquisto, è stata una grande operazione, una di quelle che ti migliorano. Castro è un centravanti, Malen è un centravanti, poi ci sono anche delle situazioni dove possono giocare insieme. Noi abbiamo la prospettiva di giocare tantissime partite. Quando giochi la Champions devi avere una rosa completa, competitiva, senza perdere la qualità del cambio. Castro è un ragazzo del 2004 che è voluto venire a tutti i costi a Roma". Gasp analizza poi la prestazione contro il Cardiff: "Credo che siamo in difficoltà con qualcuno, soprattutto dietro. Questo risultato ci fa vedere anche cose buone, soprattutto davanti, però è chiaro che se ti distrai e non sei nella migliore condizione diventa difficile".

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