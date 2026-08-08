Buona Atalanta in Germania: 3-0 allo Schalke 04 con Scamacca, Samardzic e Krstovic

A inizio ripresa, dopo una conclusione a giro di Raspadori terminata a lato, è lo Schalke 04 ad affacciarsi dalle parti di Carnesecchi con un paio di conclusioni dalla distanza senza creare troppe apprensioni. Più pericoloso successivamente Adamu in tre occasioni (colpo di testa parato, tiro respinto dalla difesa e conclusione alta). Al 64' è ancora Adamu ad avere una chance, ma Carnesecchi chiude bene e sventa il pericolo. Quindi è Kurucay a non trovare la porta con la deviazione di testa all'82'.