Buona Atalanta in Germania: 3-0 allo Schalke 04 con Scamacca, Samardzic e Krstovic

08 Ago 2026 - 19:35
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Nella seconda amichevole internazionale di questa preseason, l'Atalanta passa alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen battendo per 3-0 lo Schalke 04 grazie alle reti di Scamacca, Samardzic e Krstovic.

Nerazzurri vicini al vantaggio all'8' con la deviazione aerea di Scalvini che colpisce il palo sugli sviluppi di un corner. Risposta dei padroni di casa al 12' con un colpo di testa di Karaman che sorvola la traversa e al 21' con una conclusione di Adamu che finisce sul fondo. Alla mezzora l'Atalanta sblocca la partita: gran verticalizzazione di Gaetano per il taglio di Scamacca che con un preciso diagonale batte Karius per l'1-0 nerazzurro.

Il raddoppio arriva al 39': prima lo spavento per il colpo di testa di Karaman che si stampa sul palo e poi sul proseguo l'azione caparbia di Samardzic che ruba palla al limite dell'area nerazzurra, percorre tutto il campo con una ripartenza micidiale per poi dribblare con classe difensore e portiere e realizzare a porta vuota il 2-0. Al 42' Aouchiche ci prova dal limite dell'area: palla di poco a lato.

A inizio ripresa, dopo una conclusione a giro di Raspadori terminata a lato, è lo Schalke 04 ad affacciarsi dalle parti di Carnesecchi con un paio di conclusioni dalla distanza senza creare troppe apprensioni. Più pericoloso successivamente Adamu in tre occasioni (colpo di testa parato, tiro respinto dalla difesa e conclusione alta). Al 64' è ancora Adamu ad avere una chance, ma Carnesecchi chiude bene e sventa il pericolo. Quindi è Kurucay a non trovare la porta con la deviazione di testa all'82'.

Nel finale arriva anche il 3-0 per l'Atalanta: Cassa lancia in profondità Krstovic che con un dribbling secco si libera di un difensore e con un diagonale potente firma il tris. Il 3-0 regge fino alla fine anche perché Carnesecchi mura anche il tentativo al 90' di Ljubicic. I nerazzurri ora godranno di una giornata di riposo: la ripresa degli allenamenti è fissata a lunedì 10 agosto con una seduta pomeridiana a porte chiuse al Centro Bortolotti di Zingonia.

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