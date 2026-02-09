Roma, Gasperini si gode Malen: "Farà un sacco di gol quest'anno"

© Getty Images
Il tecnico giallorosso dopo il successo sul Cagliari: "Che bello una partita senza intervento del Var". Poi 'chiama' Palestra: "Lui è un top"
"Primo tempo notevole. La squadra ha reagito alla sconfitta di Udine con forza e carattere. Peccato non aver realizzato di più nel primo tempo, il secondo meno intenso ma comunque ottimo". Dopo la vittoria contro il Cagliari, Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport sottolineando subito il fatto che in 90' non c'è stato neanche un intervento del Var: "Bellissimo! Fantastico, per me sarebbe il massimo. Significa che è andato tutto liscio e si è giocato anche di più. Non ci sono stati episodi da Var, è una fortuna. Una partita perfetta".
Perfetta anche per la doppietta di Malen, che il tecnico giallorosso a gennaio ha fortemente voluto e ora esalta così: "Ero straconvinto e sono convinto che farà un sacco di gol. Dobbiamo essere bravi noi a supportarlo bene e a servirlo bene per le sue caratteristiche. Abbiamo un reparto di qualità e che si sposa benissimo con le sue caratteristiche che sono difficili da contenere. Ha un repertorio vasto".
Un attacco all'altezza della Champions? "Noi cerchiamo sempre di essere all'altezza delle rivali. Abbiamo agganciato la Juventus, l'Inter è già andata. Abbiamo poco dietro Como e Atalanta, hanno tutti reparti offensivi molto qualificati. Non è facile giocarci contro, dopo 24-25 giornate siamo lì ed è importante. Abbiamo speranza e desiderio di crescere lì, l'arrivo di Malen ci dà molto di più. Ora speriamo di recuperare Hermoso, Koné e Dybala. Contiamo di recuperare El Shaarawy, Ferguson e quelli che sono fuori. Se non hai l'attacco prolifico non raggiungi certi traguardi".
Poi una carezza al baby Palestra, che Gasp conosce dai tempi dell'Atalanta e non gli dispiacerebbe ritrovare nella Capitale: "Palestra è un top, eh. Un 2005, abbiamo cominciato a farlo allenare in prima squadra che aveva 17 anni. Poi ha giocato con l'U23 dell'Atalanta, ora chiaramente è cresciuto. L'esperienza che sta accumulando e che ha accumulato gli è servita. Adesso è veramente cresciuto tantissimo, sta giocando da calciatore importante nonostante la giovanissima età".
Malen: "Bello fare un gol alla Totti nello stadio di Totti" - "Sono molto contento di aver segnato i primi gol qui all'Olimpico, anche per questo meraviglioso pubblico che trasmette grandi sensazioni. È bellissimo fare un gol alla Totti nello stadio di Totti, sapevo che era qui perché l'ho visto nel maxischermo. In passato ho visto tantissimi suoi gol". Così Malen dopo la prima doppietta italiana: "Quanti gol voglio fare? Difficile dare un numero, ma non voglio mettermi limiti e aiutare la squadra il più possibile".