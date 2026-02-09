QUI ROMA

Roma, Gasperini si gode Malen: "Farà un sacco di gol quest'anno"

Il tecnico giallorosso dopo il successo sul Cagliari: "Che bello una partita senza intervento del Var". Poi 'chiama' Palestra: "Lui è un top"

09 Feb 2026 - 23:19
1 di 22
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

"Primo tempo notevole. La squadra ha reagito alla sconfitta di Udine con forza e carattere. Peccato non aver realizzato di più nel primo tempo, il secondo meno intenso ma comunque ottimo". Dopo la vittoria contro il Cagliari, Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport sottolineando subito il fatto che in 90' non c'è stato neanche un intervento del Var: "Bellissimo! Fantastico, per me sarebbe il massimo. Significa che è andato tutto liscio e si è giocato anche di più. Non ci sono stati episodi da Var, è una fortuna. Una partita perfetta".

Perfetta anche per la doppietta di Malen, che il tecnico giallorosso a gennaio ha fortemente voluto e ora esalta così: "Ero straconvinto e sono convinto che farà un sacco di gol. Dobbiamo essere bravi noi a supportarlo bene e a servirlo bene per le sue caratteristiche. Abbiamo un reparto di qualità e che si sposa benissimo con le sue caratteristiche che sono difficili da contenere. Ha un repertorio vasto".

Un attacco all'altezza della Champions? "Noi cerchiamo sempre di essere all'altezza delle rivali. Abbiamo agganciato la Juventus, l'Inter è già andata. Abbiamo poco dietro Como e Atalanta, hanno tutti reparti offensivi molto qualificati. Non è facile giocarci contro, dopo 24-25 giornate siamo lì ed è importante. Abbiamo speranza e desiderio di crescere lì, l'arrivo di Malen ci dà molto di più. Ora speriamo di recuperare Hermoso, Koné e Dybala. Contiamo di recuperare El Shaarawy, Ferguson e quelli che sono fuori. Se non hai l'attacco prolifico non raggiungi certi traguardi".

Poi una carezza al baby Palestra, che Gasp conosce dai tempi dell'Atalanta e non gli dispiacerebbe ritrovare nella Capitale: "Palestra è un top, eh. Un 2005, abbiamo cominciato a farlo allenare in prima squadra che aveva 17 anni. Poi ha giocato con l'U23 dell'Atalanta, ora chiaramente è cresciuto. L'esperienza che sta accumulando e che ha accumulato gli è servita. Adesso è veramente cresciuto tantissimo, sta giocando da calciatore importante nonostante la giovanissima età".

Leggi anche

Le giocate di Malen sono una sentenza, Pisilli e Celik non si fermano mai

Malen: "Bello fare un gol alla Totti nello stadio di Totti" - "Sono molto contento di aver segnato i primi gol qui all'Olimpico, anche per questo meraviglioso pubblico che trasmette grandi sensazioni. È bellissimo fare un gol alla Totti nello stadio di Totti, sapevo che era qui perché l'ho visto nel maxischermo. In passato ho visto tantissimi suoi gol". Così Malen dopo la prima doppietta italiana: "Quanti gol voglio fare? Difficile dare un numero, ma non voglio mettermi limiti e aiutare la squadra il più possibile". 

gasperini
roma
cagliari

Ultimi video

02:07
SRV RULLO INTER, CAMPO E NUMERI: LA FUGA CONTINUA 9/2 SRV

Un'Inter di Giganti: ora manca solo la prova "big-match"

03:05
Roma-Cagliari 2-0: gli highlights

Roma-Cagliari 2-0: gli highlights

02:59
Atalanta-Cremonese 2-1: gli highlights

Atalanta-Cremonese 2-1: gli highlights

01:02
SRV RULLO SUPERMOVIOLA ATALANTA-CREMONESE 09/02 SRV

La supermoviola di Atalanta-Cremonese: piove nell'auricolare dell'arbitro

01:15
SRV RULLO SUPERMOVIOLA ROMA-CAGLIARI 09/02 SRV

La supermoviola di Roma-Cagliari: Cristante da rosso?

03:08
SRV RULLO ARBITRI, CHE DELIRIO! (MUSICATO) 9/2 ok

Delirio arbitri, allenatori e giocatori: "Cambiamo subito"

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

03:46
MCH RIVER PLATE-TIGRE 1-4 MCH

Il tracollo del River, battuto in casa 4-1 dal Tigre

01:33
SRV RULLO MILAN AGGIORNAMENTI 9/2 OK

Milan: Leao in gruppo, Pulisic migliora per Pisa

01:33
MCH VELEZ-BOCA 2-1 MCH

Cade il Boca, battuto 2-1 dal Velez

01:44
MCH HURACAN-SAN LORENZO 1-0 MCH

L'Huracan batte il San Lorenzo e vince il "clasico de barrio"

01:39
MCH BENFICA-ALVERCA 2-1 MCH

Il 17enne Anisio Cabral salva Mourinho regalando al Benfica la vittoria

01:53
DICH TARDELLI BONIEK SU JUVE DICH

Tardelli: "Questa Juve è una squadra che non fa parte del mio mondo"

01:37
CLIP MN OK CALLEGARI "NON MI PIACE" REGOLAMENTO ARBITRI 09/02 SRV

Callegari non mette 'like' al regolamento: "Non voglio arbitro Avatar"

01:18
CLIP MN OK CALLEGARI "MI PIACE" MENTALITA SPALLETTI 09/02 SRV

Callegari mette 'like' a Spalletti: "La Juve deve meritarselo"

02:07
SRV RULLO INTER, CAMPO E NUMERI: LA FUGA CONTINUA 9/2 SRV

Un'Inter di Giganti: ora manca solo la prova "big-match"

I più visti di Roma

DICH GASPERINI SU TOTTI PRE CAGLIARI 8/2 DICH

Gasperini: "Totti lo faccio giocare subito, però si deve allenare""

Roma, Dybala e Pellegrini spalle al muro: maxi taglio allo stipendio o sarà addio

Gasperini: "Totti torna? Lo faccio giocare subito... Sto con De Rossi, il calcio non è 'fregare' un rigore"

Un Totti "alla Maldini": così il capitano può tornare alla Roma nell'anno del centenario

Clamoroso Roma, Ranieri apre al ritorno di Totti: "I Friedkin ci stanno pensando"

Il sogno Cremonese continua: beffata anche la Roma, Ballardini in semifinale

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:56
Inter, Dumfries sul suo rientro: "Sono nella fase finale, è solo questione di settimane"
23:39
Cagliari, Pisacane: "Palestra? Spetta a Gattuso dire se è da Nazionale"
22:05
Milan, Pulisic e Leao verso la convocazione per il Pisa. Saelemaekers non verrà rischiato
21:48
Cremonese, Nicola: "Gol presi per eccesso di prudenza"
21:46
Atalanta, Palladino: "Prova di maturità, la nostra è una maratona"