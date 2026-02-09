Roma, Gasperini si gode Malen: "Farà un sacco di gol quest'anno"

Un attacco all'altezza della Champions? "Noi cerchiamo sempre di essere all'altezza delle rivali. Abbiamo agganciato la Juventus, l'Inter è già andata. Abbiamo poco dietro Como e Atalanta, hanno tutti reparti offensivi molto qualificati. Non è facile giocarci contro, dopo 24-25 giornate siamo lì ed è importante. Abbiamo speranza e desiderio di crescere lì, l'arrivo di Malen ci dà molto di più. Ora speriamo di recuperare Hermoso, Koné e Dybala. Contiamo di recuperare El Shaarawy, Ferguson e quelli che sono fuori. Se non hai l'attacco prolifico non raggiungi certi traguardi".