Roma, Gasperini: "Totti torna? Lo faccio giocare subito... Sto con De Rossi, il calcio non è 'fregare' un rigore"

Il tecnico giallorosso alla vigilia della gara contro il Cagliari: "Speriamo Dybala sia disponibile la prossima settimana"

08 Feb 2026 - 16:22
"Totti torna? Lo faccio giocare subito ma si deve allenare. Gli togliamo 10-15 anni…". Gian Piero Gasperini risponde con una battuta al possibile ritorno dell'ex capitano della Roma in società. "Zaragoza? Ha una discreta condizione, deve inserirsi e trovare l'intesa con la squadra. Domani è disponibile, non so se subito o a partita in corso", le sue parole alla vigilia della gara contro il Cagliari all'Olimpico. Mancherà Dybala: "Speriamo sia disponibile la prossima settimana come Hermoso, Venturino aveva l'influenza e ha recuperato - ha aggiunto - mentre Soulé sono settimane che soffre di pubalgia, non è al meglio ma è a disposizione, è una fase nuova per lui perché non era abituato a giocare così tanto". Poi su Angelino, escluso dalla lista Uefa: "Sta recuperando, ha ripreso 4 chili di peso e le analisi sono migliorate, siamo speranzosi che recuperi come persona prima che ancora che come atleta". Sui rinnovi di Dybala e Pellegrini: "Ci sono le esigenze di giocatori e della società, io non posso stare in mezzo. Il problema non è tecnico, ma solo economico. Certo non è facile arrivare a fine stagione con 4 giocatori in scadenza e due in prestito, sei in una rosa in queste condizioni non sono pochi. Ma ci sono tanti ragazzi attaccati alla Roma".

Sulle polemiche arbitrali: "Non è il favore di una o di un'altra, noi come allenatori probabilmente abbiamo bisogno di radunarci un attimo e far sentire la nostra voce nel mondo del calcio perché la penso come De Rossi". "Non è possibile, questo tipo di calcio non piace a noi e al pubblico - ha aggiunto - C'è grande confusione ed è brutto vedere cartellini e rigori di un certo tipo. Poi le simulazioni, le panchine che saltano per aria per fare pressioni, dobbiamo essere anche noi allenatori a fare qualcosa di utile. Il gioco del calcio è qualcosa di leale, cercare di fregare un cartellino o un rigore è distante da tutti gli altri sport. Ieri ho visto il rugby ed è stato bellissimo. Nel calcio ci sono interessi economici enormi, ma ha ragione De Rossi. Qualcosa deve cambiare".

