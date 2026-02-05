Roma, Ranieri apre al ritorno di Totti: "I Friedkin ci stanno pensando"

Il peso di "essere Totti" nella Roma e non poter incidere nelle decisioni come avrebbe voluto, portano Francesco a dire addio alla società del suo cuore. A giugno 2019 l'ex capitano rassegna le dimissioni, spiegando pubblicamente di non poter più lavorare in un contesto in cui: non aveva autonomia, non condivideva le scelte strategiche e non si sentiva rispettato nel suo ruolo. Oggi, con una nuova proprietà e un ruolo più chiaro Totti poterebbe tornare a casa.