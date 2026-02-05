Roma, Ranieri apre al ritorno di Totti: "I Friedkin ci stanno pensando"
L'ex capitano potrebbe tornare ad avere un ruolo in società dopo la parentesi dal 2017 al 2019 quando il presidente era James Pallotta
Una notizia che sconvolge una città. Claudio Ranieri ha aperto al ritorno alla Roma di Francesco Totti: "I Friedkin ci stanno pensando. È parte della Roma", ha dichiarato l'ex allenatore ai microfoni di Sky.
LA PRIMA ESPERIENZA DA DIRIGENTE
Dopo il ritiro nel maggio 2017, Totti aveva subito assunto un ruolo nella dirigenza giallorossa: inizialmente la carica era quello di collaboratore dell’area tecnica. La scelta nasce dalla volontà della società, all’epoca sotto la proprietà di James Pallotta, di mantenere l’ex capitano all’interno del club come figura simbolica e di supporto. Fin da subito, però, il ruolo appare poco definito: Totti stesso ammetterà più volte di non avere reali poteri decisionali e di sentirsi spesso marginale nei processi chiave.
IL LAVORO CON MONCHI
Nel 2018 allora viene promosso a dirigente dell’area sportiva, con l'obiettivo di lavorare fianco a fianco con il direttore sportivo Monchi. Nonostante il ruolo questa volta fosse più chiaro, il suo peso nelle decisioni resta limitato. Le strategie di mercato sono fortemente indirizzate da Monchi e dalla proprietà americana, e Totti inizia a manifestare frustrazione per la mancanza di ascolto.
LA ROTTURA
Il peso di "essere Totti" nella Roma e non poter incidere nelle decisioni come avrebbe voluto, portano Francesco a dire addio alla società del suo cuore. A giugno 2019 l'ex capitano rassegna le dimissioni, spiegando pubblicamente di non poter più lavorare in un contesto in cui: non aveva autonomia, non condivideva le scelte strategiche e non si sentiva rispettato nel suo ruolo. Oggi, con una nuova proprietà e un ruolo più chiaro Totti poterebbe tornare a casa.