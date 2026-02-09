Inter, Dumfries sul suo rientro: "Sono nella fase finale, è solo questione di settimane"

09 Feb 2026 - 23:56

"Sono nelle fasi finali, quindi spero di tornare il prima possibile". Così Denzel Dumfries, intervistato dai microfoni di NOS alla finale di Speed skating 1000 metri femminile: "È solo questione di settimane, anche se non c'è ancora una data precisa. Ma mi sto già allenando in campo e con la palla. Comincio ad avere davvero voglia di giocare". Nessun problema invece per quanto riguarda il Mondiale, che si disputerà in estate tra Stati Uniti, Canada e Messico: "Ci sarò assolutamente, non sono preoccupato in tal senso". 

videovideo

Ultimi video

02:07
SRV RULLO INTER, CAMPO E NUMERI: LA FUGA CONTINUA 9/2 SRV

Un'Inter di Giganti: ora manca solo la prova "big-match"

03:05
Roma-Cagliari 2-0: gli highlights

Roma-Cagliari 2-0: gli highlights

02:59
Atalanta-Cremonese 2-1: gli highlights

Atalanta-Cremonese 2-1: gli highlights

01:02
SRV RULLO SUPERMOVIOLA ATALANTA-CREMONESE 09/02 SRV

La supermoviola di Atalanta-Cremonese: piove nell'auricolare dell'arbitro

01:15
SRV RULLO SUPERMOVIOLA ROMA-CAGLIARI 09/02 SRV

La supermoviola di Roma-Cagliari: Cristante da rosso?

03:08
SRV RULLO ARBITRI, CHE DELIRIO! (MUSICATO) 9/2 ok

Delirio arbitri, allenatori e giocatori: "Cambiamo subito"

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

03:46
MCH RIVER PLATE-TIGRE 1-4 MCH

Il tracollo del River, battuto in casa 4-1 dal Tigre

01:33
SRV RULLO MILAN AGGIORNAMENTI 9/2 OK

Milan: Leao in gruppo, Pulisic migliora per Pisa

01:33
MCH VELEZ-BOCA 2-1 MCH

Cade il Boca, battuto 2-1 dal Velez

01:44
MCH HURACAN-SAN LORENZO 1-0 MCH

L'Huracan batte il San Lorenzo e vince il "clasico de barrio"

01:39
MCH BENFICA-ALVERCA 2-1 MCH

Il 17enne Anisio Cabral salva Mourinho regalando al Benfica la vittoria

01:53
DICH TARDELLI BONIEK SU JUVE DICH

Tardelli: "Questa Juve è una squadra che non fa parte del mio mondo"

01:37
CLIP MN OK CALLEGARI "NON MI PIACE" REGOLAMENTO ARBITRI 09/02 SRV

Callegari non mette 'like' al regolamento: "Non voglio arbitro Avatar"

01:18
CLIP MN OK CALLEGARI "MI PIACE" MENTALITA SPALLETTI 09/02 SRV

Callegari mette 'like' a Spalletti: "La Juve deve meritarselo"

02:07
SRV RULLO INTER, CAMPO E NUMERI: LA FUGA CONTINUA 9/2 SRV

Un'Inter di Giganti: ora manca solo la prova "big-match"

I più visti di Calcio

DICH GASPERINI SU TOTTI PRE CAGLIARI 8/2 DICH

Gasperini: "Totti lo faccio giocare subito, però si deve allenare""

Napoli, rincorsa scudetto: perché sì e perché no

Napoli, rincorsa scudetto: perché sì e perché no

Grosso: "Inter fortissima"

Grosso: "Inter fortissima"

Callegari: "Juve, crollo psicologico e rosa corta"

Callegari: "Juve, crollo psicologico e rosa corta"

DICH GASPERINI PRE CAGLIARI 08-02 DICH

Gasp e i rigori: “La penso come De Rossi, questo calcio non ci piace"

L'errore di Locatelli è da 5, Kalulu agguanta il pareggio con un gol-capolavoro

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:56
Inter, Dumfries sul suo rientro: "Sono nella fase finale, è solo questione di settimane"
23:39
Cagliari, Pisacane: "Palestra? Spetta a Gattuso dire se è da Nazionale"
22:05
Milan, Pulisic e Leao verso la convocazione per il Pisa. Saelemaekers non verrà rischiato
21:48
Cremonese, Nicola: "Gol presi per eccesso di prudenza"
21:46
Atalanta, Palladino: "Prova di maturità, la nostra è una maratona"