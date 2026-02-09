Inter, Dumfries sul suo rientro: "Sono nella fase finale, è solo questione di settimane"
"Sono nelle fasi finali, quindi spero di tornare il prima possibile". Così Denzel Dumfries, intervistato dai microfoni di NOS alla finale di Speed skating 1000 metri femminile: "È solo questione di settimane, anche se non c'è ancora una data precisa. Ma mi sto già allenando in campo e con la palla. Comincio ad avere davvero voglia di giocare". Nessun problema invece per quanto riguarda il Mondiale, che si disputerà in estate tra Stati Uniti, Canada e Messico: "Ci sarò assolutamente, non sono preoccupato in tal senso".