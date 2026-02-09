Cagliari, Pisacane: "Palestra? Spetta a Gattuso dire se è da Nazionale"

09 Feb 2026 - 23:39

"Quando perdi è chiaro che c'è sempre qualcosa che puoi fare meglio. E' difficile dire che la Roma sia in emergenza, basti pensare alla gara d'andata quando Baldanzi giocava falso nove, oggi avevano un attaccante vero come Malen". Lo ha detto Fabio Pisacane a Sky Sport dopo la sconfitta del Cagliari a Roma. "Dispiace perché abbiamo sbagliato tanto, la squadra non ha fatto una prestazione brillante - ha aggiunto -. Ma se la Roma lotta per certi obiettivi ci sarà un motivo". Poi ha risposto così a chi elogia il suo percorso da allenatore: "Ho iniziato ora praticamente e devo dare ancora fare tanto. Sicuramente ho la fame e l'ambizione, come l'avevo da calciatore e che mi ha portato a fare una discreta carriera anche senza i mezzi tecnici per fare la Serie A. Eppure ci sono arrivato, grazie alle letture". Pisacane ha concluso parlando di Palestra: "Difficile trovare aggettivi per Palestra, sta facendo bene. Le sue prestazioni sono sotto gli occhi di tutti, ma se è da Nazionale spetterà dirlo a Gattuso".

